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Ученые создали препарат против невосприимчивого к лечению рака

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые разработали новый метод лечения раковых опухолей, невосприимчивых к традиционной терапии. Созданный комбинированный препарат способствует накоплению мутаций в злокачественных клетках.

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Разработка принадлежит ученым из Университета Тепл, сообщает Cell Reports.

Ученые пояснили, что одной из причин развития рака является мутация в генах, отвечающих за контроль и размножение клеток из-за снижения активности белков BRCA (восстанавливают разрывы ДНК).

При этом опухоли начинают накапливать мутации, что могло бы способствовать гибели раковых клеток, однако из-за альтернативных механизмов восстановления ДНК (ферментов PARP1 и PARP2) этого не происходит.

Для лечения опухолей с дефицитом BRCA используют препарат олапариб. Однако эффект от лечения длится недолго из-за компенсаторных механизмов восстановления.

Среди них — активация белков RAD52, способствующих восстановлению клеток.

Ученые предположили, что одновременное подавление PARP и RAD52 может стать эффективным способом лечения.

Они использовали ингибитор, который подавляет остаточную репарационную активность в клетках, обработанных олапарибом. Совместное использование двух препаратом дало положительный эффект. Оно подавляло рост злокачественных клеток. В результате через 28 дней клетки с дефицитом BRCA погибали.

Опыты на мышах продемонстрировали такой же результат при лечении лейкемии и лимфомы Беркитта.

В мае швейцарские ученые рассказали о способе победить бессмертные клетки рака. Специалисты обнаружили два фермента, блокировка которых позволяла сделать опухоли более уязвимыми.

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