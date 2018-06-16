Ученые нашли причину любви людей к жирной пище
Ученые из Йельского университета выяснили, почему люди часто не могут отказаться от употребления жирной и калорийной пищи, и переедают из-за этого.
Как пишет Medical Daily, вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров способна «включать» систему вознаграждения мозга.
Ученые провели эксперимент с участием 206 человек. Во время исследования людям демонстрировали фотографии различных закусок, преимущественно с большим содержанием жиров, сахара и углеводов, а также сочетающие в себе жиры и углеводы. Участникам предлагалось оценить количество калорий и рассказать, сколько они готовы заплатить за такое блюдо.
В результате выяснилось, что за более вредную пищу люди готовы заплатить больше, чем просто за еду с раздельным содержанием жиров и углеводов. Кроме того, даже вид подобной еды включает в центре вознаграждения мозга гораздо больше нейронов, чем любой другой вариант.
Ученые полагают, что такая реакция обусловлена тем, что разнообразный фастфуд и другая жирная еда появилась сравнительно недавно и человечество еще не научилось спокойно реагировать на нее.
В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как система вознаграждения мозга влияет на набор веса. Так как установлено, что люди переедают даже, когда не голодны.
В мае сообщалось, что ученые нашли способ не толстеть при употреблении фастфуда.