Ученые обнаружили связь между татуировками и воспалением мышц

Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго заметили связь между татуировками и хроническим воспалением мышц у людей с подавленным иммунитетом. Выводы медиков приводятся в статье журнала BMJ Case Reports.

Так, врачи заметили, что воспаления появлялись ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Они удостоверились в этом, изучая историю болезни 31-летней жительницы Шотландии, которая решила нанести себе на ногу еще один рисунок после удачного похода в тату-салон за несколько лет до этого.

Примерно через неделю после татуировки девушка обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в бедре и колени. Ей выписали сильные обезболивающие, однако боль не отступила даже спустя девять месяцев. Это заставило британских специалистов внимательнее изучить историю болезни.

Разгадка оказалась очень простой — за два года до тату девушка перенесла операцию по пересадке легких и постоянно принимала таблетки, подавляющие иммунитет. Из-за этого частицы краски не закрепились в коже, а начали распространяться по мышцам и вызывать хронические воспаления, которые приводили к невыносимой боли.

Выяснив причину недуга, врачи порекомендовали любительнице тату делать физиотерапию для укрепления мышц, однако избавиться от боли пациентка смогла лишь через три года, отмечает «РИА Новости».

Вместе с тем специалисты отмечают, что пока нельзя говорить о том, что между воспалением и рисунками на теле есть прямая причинно-следственная связь, однако факты налицо.

Ранее ученые предупредили, что чернила для татуировок могут вызвать рак. Наиболее опасными являются чернила красного цвета из Китая.