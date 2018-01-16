В стиле якудза

Полиция Таиланда в январе арестовала находившегося в бегах члена японской мафии якудза. Синехару Сираи, некогда возглавлявший одну из самых могущественных группировок — «Ямагути-гуми», скрывался от правосудия около 15 лет — он покинул Японию после того, как ему было предъявлено обвинение в убийстве другого мафиозо. К моменту ареста ему исполнилось 74 года. Разоблачить Сираи помогла случайность — местный житель сфотографировал на улице спину старика, полностью покрытую татуировками. Фотография попала в социальные сети и быстро стала вирусной. На нее обратили внимание сотрудники полиции Японии, которые и попросили тайских коллег найти и задержать этого человека.

Татуировки — один из важнейших внешних атрибутов японской мафии. Их сложный язык формировался на протяжении веков. Как сегодня живут якудза и каким образом можно опознать японских гангстеров, разбирался портал iz.ru.

Услуга за услугу

В самой Японии вплоть до конца прошлого века мафия существовала фактически на легальных основаниях. Над штаб-квартирами большинства группировок до сих пор можно найти неоновые вывески, их адреса могут указываться в телефонных справочниках.

Жители страны узнают участников кланов по безупречным, на все пуговицы застегнутым костюмам (правда, часто весьма экзотических или как минимум броских расцветок), набриолиненным волосам (галантный поклон в адрес гангстеров Нью-Йорка). И пристрастию к большим машинам — в ходу у уходящего поколения якудза были американские Cadillac, а вот молодежь всё чаще пересаживается на представительские Mercedes.

Долгое время местные власти и правоохранительные органы закрывали глаза на деятельность якудза в обмен на мелкие услуги с их стороны, на финансовые пожертвования в адрес различных политических партий и готовность периодически выступать в роли информаторов.

Якудза_4 Одна из групп якудза во время праздника Сандзя-мацури Фото: commons.wikimedia.org/Jorge

Одну из главных услуг в истории современной Японии якудза оказали правительству в конце 1940-х годов. Незадолго до этого, в 1930-е, страну, как и США, накрыл экономический кризис. Сотни тысяч японцев оказались безработными. Люди нуждались в деньгах и, как это нередко случается именно в тяжелые времена, развлечениях. Пока власти опасались вступать в открытые конфликты с вышедшими на улицы гражданами, мафиози постепенно взяли под свой контроль почти всю индустрию развлечений — от игорных домов до кинотеатров.

Триумф мафии оказался недолгим — началась война, развлекательные заведения были разорены, а большинство бойцов якудза ушли на фронт, многие были убиты. В это же время японское правительство массово ввозило в страну корейцев и китайцев, которых использовали в качестве дешевой рабочей силы на заводах. Сразу после окончания войны, в 1946 году, в стране один за другим начали вспыхивать бунты «инородцев». И вот теперь уже само правительство вынуждено было обратиться с просьбой о защите к уцелевшим участникам раздробленных кланов якудза — гангстеры встали на защиту полицейских участков.

По самурайскому счету

Сами группировки начали формироваться в Японии еще в XVII веке в качестве своеобразного противовеса самураям — если ко вторым японские феодалы обращались в случае, когда нужно было вступить с врагом в открытый поединок, то якудза использовались для задач, где действовать нужно было тайком. При этом в якудза нередко попадали бывшие самураи, ронины. Отсюда и блестящее знание самурайской философии, и стремление у мафиози прошлых веков подражать самураям в виртуозном владении мечом и в манере одеваться.

Якудза_1 Ограбление ронинами дома торговца. Рисунок, XIX век Фото: commons.wikimedia.org

В соответствии со знаменитым кодексом бусидо большинство якудза философски относились к смерти, должны были быть равнодушны к голоду, холоду и боли, исповедовали беспрекословную верность клану и готовность пожертвовать ради его интересов свободой или жизнью. А в случае серьезной провинности многие из них были готовы совершить сэппуку.

В той или иной степени следование самурайским принципам среди якудза сохранилось до сих пор. Правда, не обошлось и без влияния западных коллег — итальянской мафии и американских гангстеров. Современные группировки устроены по клановому принципу с жесткой иерархической системой, все участники которой живут по раз и навсегда установленным законам, беспрекословно подчиняясь главарю или боссу группировки. Те, в свою очередь, отвечают за «эффективный менеджмент» — например, переговоры с правоохранительными органами или властями.

Пересчитать по пальцам

Как и в большинстве закрытых обществ, ритуалы долгое время играли важное значение в жизни японских гангстеров. Для желающих вступить в ряды якудза существовал специальный обряд посвящения. Новичок сначала приносил клятву на изображении святого, предварительно смочив его собственной кровью, после чего выпивал вместе с главой клана особым образом приготовленное саке. Напиток, который символизирует кровь якудза, смешивали с солью и рыбьей чешуей — отпив по глотку, оба участника обменивались чашечками, чтобы «породниться».

А вот за попытку покинуть группировку, как и за провинности, многим приходилось расплачиваться увечьями. По старому обычаю в знак признания своей вины якудза должен отрубить себе фалангу пальца и передать обрубок главе клана. Если ошибка повторится, ему придется избавиться от второй фаланги, а потом перейти к следующему пальцу. Раньше это означало, что с каждой новой провинностью рука якудза всё меньше приспособлена для того, чтобы держать меч, а значит, он всё сильнее впадает в зависимость от главы клана.

Якудза_2 Залы игровых автоматов — одна из вотчин якудза Фото: commons.wikimedia.org/MichaelMaggs

Отсутствующая фаланга пальца стала второй приметой, по которой полицейские в Таиланде опознали в татуированном старике беглого якудза Синехару Сираи.

Впрочем, говорят, что сегодня войти в число якудза можно и минуя торжественные ритуалы, а при желании — относительно бескровно их покинуть. Единственное, что осталось практически неизменным, — это любовь гангстеров к татуировкам.

Между карпом и драконом

Сегодня эти сложные и красочные рисунки — предмет восхищения мастеров по всему миру. Однако появились они отнюдь не в эстетических целях. По одной из версий, нанесение татуировки на тело символизирует выход молодого якудза из-под контроля родителей (и, соответственно, переход под контроль «приемного отца»). По другой — обряд нанесения татуировки в древности использовался для того, чтобы проверить готовность новобранца к пыткам и физическим мучениям.

Якудза_3 Изображения драконов, цветов, карпа являются типичными для татуировок якудза Фото: Getty Images/Jeremy Sutton-Hibbert

В любом случае со временем тату-культура развилась, и владение «языком татуировок» стало одним из базовых навыков любого участника клана якудза. При этом используются здесь традиционные для Японии образы — карп, лев, дракон, «золотой мальчик» Кинтаро или сакура. Использование того или иного образа может намекнуть на род занятий якудза. Например, «золотого мальчика» часто наносят те, кто занимается единоборствами, а лев может означать верного стража. Карп же почитается за свою силу, храбрость и неуклонное стремление к цели: качества, которые отличают настоящего борца или самурая.

Впрочем, несмотря на в общем-то довольно открытое существование гангстерских кланов, демонстрировать свои татуировки широкой публике среди якудза все-таки не принято — и возможно, опыт экс-главаря «Ямагути-гуми» их в этом только укрепит.

Друзья народа

Долгое время якудза старательно поддерживали добрососедские отношения не только с представителями власти, но и с жителями городов, оказавшихся под их контролем. На Новый год представители многих группировок одаривали маленьких «подопечных» сладостями и игрушками, и деньгами — взрослых. А руководители группировок не скупились на финансирование фильмов, в которых лишний раз подчеркивалось сходство между философией якудза и благородных самураев. Кроме того, правила якудза всегда поощряли наличие собственного легального бизнеса, занятие политикой, а также благотворительность.

В результате большая часть населения воспринимала якудза как местных Робин Гудов — представителей преступного мира, которые, впрочем, всегда готовы встать на защиту угнетенных.

Гангстеры этот образ пестовали. Они не только объединялись с нацией во время самых сложных испытаний — например, помогали пострадавшим после крупных землетрясений или мстили членам секты «Аум Синрике» за теракт в токийском метро, — но и следили за тем, чтобы к их действиям в этот момент было приковано внимание журналистов.

Якудза_5 Антимафиозная табличка в одном из отелей Японии Фото: commons.wikimedia.org/andresmh

Тучи над якудза начали сгущаться в 1990-х годах, когда в Японии приняли антимафиозный закон, нарушивший привычное статус-кво. С середины 2000-х этот закон начали постепенно ужесточать, пока под окончательным запретом не оказались социальные выплаты участникам гангстерских кланов (до этого они могли претендовать, например, на пособие по безработице) и перевод на счета группировок любых средств от коммерческих фирм. Жители некоторых городов и вовсе отважились на открытые протесты против местных группировок. Многие из активистов за это поплатились жизнями, что народной любви гангстерам не добавляло.

И гангстеры решили бороться за любовь людей. Сначала в 2013-м одна из самых крупных и старых группировок — «Ямагути-гуми» объявила о выпуске «корпоративного» журнала для членов клана. В 2014-м она же запустила сайт, адресованный уже широкой публике. Как сообщали СМИ, там были размещены видеоролики, напоминающие о славных романтических традициях якудза и их близости к самураям. Посетители сайта могли посмотреть, как гангстеры совершают паломничества в храм или помогают разбирать завалы после цунами 2011 года.

Теперь сайт недоступен, а улучшить дела, похоже, он не слишком-то помог.

Количество желающих присоединиться к кланам продолжает сокращаться, а их противников в Японии — расти.