Скрывавшегося 15 лет главу якудза задержали после фото в Facebook

Бывший глава японской преступной группировки якудза «Ямагути-гуми», скрывавшийся от полиции около 15 лет, был задержан в Таиланде благодаря фото в Facebook. Об этом сообщает «Газета.ру».

74-летний Синэхару Сираи был взят под стражу в центральной провинции Лопбури, где проживал вместе со своей женой, жительницей Таиланда.

Сираи был объявлен в международный розыск в 2003 году после того, как его обвинили в убийстве важного члена другой группировки якудза.

Вычислить беглого преступника помогли фотографии, размещенные в соцсети, на которых изображен обнаженный по пояс мужчина с многочисленными татуировками, характерными для якудза.

В группировку «Ямагути-гуми» в настоящее время входит около 14 тыс. якудза.

В последние несколько лет в Японии обострились столкновения между членами враждующих группировок.