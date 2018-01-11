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Япония использует систему ПРО Aegis Ashore для перехвата крылатых ракет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Kay Nietfeld
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Япония планирует использовать систему ПРО США Aegis Ashore не только для перехвата баллистических, но и крылатых ракет, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим в будущем развивать основную структуру, чтобы ее можно было использовать для защиты от различных ракет, включая крылатые», — цитирует министра агентство «Киодо». В настоящий момент Ицунори Онодэра находится с визитом на Гавайях.

Правительство Японии одобрило размещение в стране двух установок Aegis Ashore в декабре 2017 года.

10 января СМИ сообщили, что Госдепартамент США одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA на сумму $133,3 млн.

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