МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары

В Москве на субботу и воскресенье, 23 и 24 июня, объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающихся грозовых дождей. В эти дни в столице и области ожидаются осадки с порывами ветра до 12–20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение Гидрометцентра распространяется также на Центральный федеральный округ. С 22 по 24 июня в Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильные дожди, местами грозы и град. Порывы ветра могут достигать 24 м/с.

Главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу. 22 июня днем также возможна гроза. В субботу, 23 июня, будет высокой вероятность осадков. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. С воскресенья в столице похолодает до 25 градусов.

В ведомстве рекомендуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей и головной убор, а также стараться чаще находиться в тени.

В Государственной думе ранее предложили обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.