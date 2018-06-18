В Москве организовали «комнаты прохлады»

В каждом районе Москвы организованы «комнаты прохлады», оснащенные кондиционерами и кулерами с водой, при территориальных центрах социального обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента труда и соцзащиты населения.

Всего в столице более 300 таких комнат, их пропускная способность — около 100 тыс. человек в месяц. Они будут работать с 9:00 до 20:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:45 — в пятницу и с 9:00 до 16:00 — в субботу. В этих помещениях можно будет смотреть телевизор, читать, играть в настольные игры. Там же будут проходить мероприятия, организованные центрами соцобслуживания. При необходимости посетители смогут получить помощь медсестер, в том числе доврачебную.

Ранее 18 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщило, что температура воздуха в столице достигла максимума с начала года — 26,8 градуса. Такой показатель зафиксирован в 15:00 мск.

На 19 июня в Москве и всем Центральном федеральном округе синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Ожидаются ветер, а также грозы и повышенная пожароопасность.