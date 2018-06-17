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Жаркая погода ожидает столичный регион в воскресенье

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Фото: TASS/PA Images/Adam Davy
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Солнечная и жаркая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в воскресенье, 17 июня, сообщил Гидрометцентр. 

Температура воздуха в Москве и области будет колебаться от 24 до 28 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, пишет РЕН ТВ.

Ветер в течение суток будет дуть восточный, со скоростью до 8 метров в секунду.

Ночные температуры ожидаются на уровне 13-15 градусов.

По-летнему теплая погода вернулась в Москву и область 16 июня, этому предшествовало почти двухнедельное похолодание. На следующей неделе температура воздуха может подняться до +30 градусов.

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