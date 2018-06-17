Жаркая погода ожидает столичный регион в воскресенье

Солнечная и жаркая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в воскресенье, 17 июня, сообщил Гидрометцентр.

Температура воздуха в Москве и области будет колебаться от 24 до 28 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, пишет РЕН ТВ.

Ветер в течение суток будет дуть восточный, со скоростью до 8 метров в секунду.

Ночные температуры ожидаются на уровне 13-15 градусов.

По-летнему теплая погода вернулась в Москву и область 16 июня, этому предшествовало почти двухнедельное похолодание. На следующей неделе температура воздуха может подняться до +30 градусов.