Синоптики рассказали о погоде на выходные

Температура выше 20 градусов поднимется только в субботу, 16 июня. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Столбики термометров в Московском регионе в четверг, 14 июня, не доберутся до отметки в 20 градусов тепла, цитирует синоптиков РЕН ТВ.

Настоящая летняя жара ожидается на следующей неделе, когда воздух днем прогреется до 30 градусов.

13 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Сочи во второй день чемпионата мира по футболу, 15 июня, ожидается теплая погода.