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Синоптики обещали летнюю жару в Москве на следующей неделе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Летняя жара придет в Москву на следующей неделе. По данным Гидрометцентра, воздух в столице 19 июня прогреется до 31 градуса.

Как сообщают синоптики, жаркая погода в Москве и области ожидается уже в эти выходные. Температура 16 и 17 июня может подняться до 25–27 градусов тепла. В понедельник, 18 июня, воздух прогреется до 24–29 градусов, а 19 июня — до +31 градуса. При этом синоптики предупреждают о небольшом кратковременном дожде, пишет «Газета.ру».

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что все грядущее лето будет характеризоваться неустойчивой погодой. Жара будет резко сменяться дождливыми и прохладными днями. Синоптики предупредили, что летом также увеличивается и риск появления ураганов.

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