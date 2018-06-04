Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве до пятницы

Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду в Москве до конца рабочей недели. Об этом сообщили в центре «Фобос».

В понедельник, 4 июня, ожидается теплая погода, температура воздуха — +24...+26 градусов, однако к вечеру в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет сильный ветер, грозу и дождь, пишет НСН.

В ночь на 5 июня в столичном регионе наступит похолодание — среднесуточная температура снизится на 8–10 градусов. Максимальные температуры в дневные часы 6 и 7 июня будут не выше +13...+16 градусов, ожидаются дожди.

К концу недели может выпасть около 15 мм осадков, что находится в пределах нормы. По словам специалистов, дожди будут интенсивными, но кратковременными, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Потепление вернется в столицу к выходным 9 и 10 июня, температура воздуха составит +18...+21 градус.