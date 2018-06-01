В России стали чаще болеть ветрянкой      

В этом году в России выросло число заболевших ветряной оспой. За I квартал зараженных на 12,6% больше, чем за тот же период 2017-го, чаще всего это дети до 14 лет. Одна из причин, по мнению экспертов, — растущая активность детей, которые посещают всё больше дополнительных занятий и не застрахованы от общения с больными. Минздрав рассчитывает вскоре включить вакцинацию от ветряной оспы в национальный календарь прививок, тогда она станет обязательной и бесплатной.

С января по март 2018 года ветрянку подхватили 348,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». За тот же период прошлого года ветряной оспой заразились 309 тыс. россиян. Уровень заболеваемости в 2018-м достиг 237,8 случая на 100 тыс. населения.

В Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что проблема с ветрянкой не теряет остроты. «Число заболевших растет и сохраняется на высоком уровне», — констатировали в службе .

Ветрянкой традиционно чаще всего заражаются дети. 91% от общего числа заболевших — младше 14 лет (318,9 тыс. случаев). Подростки от 14 до 17 лет инфицируются нечасто — только 10,7 тыс. случаев в этом году. Взрослые болеют ветряной оспой гораздо реже детей. Лишь 19 тыс. россиян старше 17 лет подхватили вирус в I квартале 2018 года. Правда, у взрослых болезнь обычно протекает тяжелее.

По данным Роспотребнадзора, за последние 20 лет реже всего ветрянкой заражались в 1997 году — 467,9 тыс. случаев за год, а чаще всего в 2014-м — 936,9 тыс.

В Роспотребнадзоре рассказали, что для ветряной оспы, как и для других инфекций, характерно неравномерное территориальное распределение заболеваемости.

Чаще всего ветрянкой в этом году заражались на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке. В республиках Северного Кавказа, в первую очередь в Ингушетии, заболеваемость самая низкая. Тенденция сохраняется с прошлого года.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что вакцины против ветрянки не входят в национальный календарь прививок. Сейчас он включает вакцинацию от 13 инфекций, в том числе от гриппа. Ранее Минздрав сообщал о планах сделать прививки от ветрянки обязательными в 2020 году, к этому времени планируется обеспечить достаточное количество отечественных вакцин.

Инфекционным заболеваниям свойственны неравномерные скачки, отметил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

— Тем более это касается ветрянки, от которой в России пока не проводят вакцинацию. Поэтому инфекция неуправляемая, — рассказал он.

В стране также наблюдается тенденция к снижению иммунитета у детей, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Раньше дети ходили только в ясли и детский сад. Теперь же они посещают массу развлекательных и образовательных центров. Во многих магазинах есть детские комнаты. Малыши чаще взаимодействуют с другими людьми, поэтому защитная система слабеет, — считает Ирина Волынец.

Ранее «Известия» сообщали, что в 72 регионах России к началу 2018 года удалось ликвидировать очереди в детские сады. Еще в шести субъектах показатель доступности мест для малышей от 3 до 7 лет превысил 97%.