И в кори, и в радости: детская болезнь расползлась по регионам

В России растет заболеваемость корью: с начала года вспышки зарегистрированы в Москве, Дагестане, Владимирской области, десятки случаев выявлены во многих регионах. Сводные данные за 2019 год ведомства не афишируют, предпочитая говорить о неблагополучии в этом отношении зарубежных государств. Но наши граждане продолжают активно путешествовать и привозить корь домой. А врачи говорят, что из-за активизации антипрививочников и недостаточной вакцинации в начале 1990-х сейчас много людей, не защищенных от опасных детских болезней. Спасти ситуацию можно, если изменить схему вакцинации детей и тщательно исследовать, сколько в стране непривитых жителей, считают эксперты.

Новая волна

По данным Минздрава, в России в последние годы наблюдается многократный рост заболеваемости корью. Своего пика (3,23 случая на 100 тыс. населения) она достигла в 2014 году, после чего к 2017 году снизилась до 0,5, а затем снова начала расти.

cor2 Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В 2018 году, по статистике Роспотребнадзора, заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. Было зафиксировано 2538 новых случаев, из них 1414 — у детей до 17 лет (1,73 на 100 тыс. населения).

Точного числа заболевших корью за январь-февраль 2019 года Роспотребнадзор не называет. Вместо ответа на этот вопрос «Известий» в службе подробно рассказали, насколько в прошлом году ситуация в России была лучше, чем за рубежом. Например, на Украине (120,93 случая на 100 тыс. населения) и в Грузии (56,38).

— Мы иммунизированы лучше, чем в Европе и в бывших советских республиках, — пояснила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова. — Европа несколько лет назад практически достигла элиминации вируса кори (поборола его. — «Известия»). Мое предположение, что народ там перестал активно иммунизироваться, поэтому началась новая волна.

Ситуацию в России Елена Малинникова связывает в том числе со снижением процента привитых в период распада СССР.

Она подтвердила, что в России в 2019 году продолжился рост заболеваемости.

— В Новосибирске 39 человек заболели в начале года, в Свердловской области — 17–19 случаев, в Дагестане — 20 случаев заболевания корью, — отметила она.

В Минздраве России «Известиям» сообщили, что вспышки кори (групповые случаи заболеваемости) в январе-феврале зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. В столице заболели семья с тремя детьми, пять сотрудников отеля Radisson, 24 работника строительной фирмы «Ант Япы» (мигранты, живущие в одном хостеле). В Дагестане слегли восемь воспитанников детсада «Маидат». Во Владимирской области друг друга заразили 48 цыган.

cor5 Фото: ТАСС/Алексей Бородин

По открытым данным региональных ведомств, на середину февраля в Рязанской области корью заболел 51 человек, в Екатеринбурге зарегистрировано 35 случаев кори, в Санкт-Петербурге — девять заболевших, в Севастополе — пять человек, столько же в Симферополе, а в Курской области корь подхватили четыре человека. По сообщениям СМИ, случаи заболевания выявлены в Челябинске, в Костромской и Нижегородской областях. Однако общей картины по стране нет.

Причиной роста заболеваемости все источники в один голос называют прежде всего отказ от вакцинации.

— Наибольшая доля заболевших корью приходится на лиц, не привитых или не имевших сведений о прививках (свыше 90%), — сообщили в пресс-службе Минздрава. — В возрастной структуре заболевших корью остается высокой доля детей — 55,4%, среди которых также 90% составляют дети, не имеющие прививок против кори.

Не всё так просто

Охват прививками россиян, по данным Минздрава, составляет более 97%. Но некоторые эксперты сомневаются в корректности этих цифр.

— У нас никто не изучает, какой уровень на самом деле, — пояснил «Известиям» главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии Национального научно-практического центра здоровья детей Владимир Таточенко. — В 1980-х годах регионы отчитывались не о проценте привитых детей, а о проценте выполнения плана по прививкам. Эти планы, конечно, занижали, чтобы результат был высокий. У меня впечатление, что сейчас похожая ситуация. Знаю по ситуации с коклюшем, что заявленных процентов привитых нет.

По национальному календарю прививок вакцинацию от кори проводят на втором году жизни ребенка, ревакцинацию — в шесть лет. Владимир Таточенко считает, что эта схема ошибочна, потому что при первой вакцинации у части детей не вырабатываются антитела. И получается, что они несколько лет остаются незащищенными.

— Обратите внимание на структуру заболеваемости корью: там большое число детей. Хотя ничто не мешает сделать ревакцинацию в полтора года, и тогда они будут надежно защищены, — сказал врач. — Ряд стран — Германия, Швейцария и другие — уже перешли на эту схему.

Сейчас стало сложнее делать прививки детям из-за множественных медицинских противопоказаний, отметила один из разработчиков вакцины от кори НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Лидия Суханова.

— Сейчас дети более ослабленные, чем десятилетия назад. Стало много аллергиков. Получается, что, если ребенок болезненный, долго тянут с прививками, а потом вводят их почти одномоментно. И организм не выдерживает такого напора, — сказала она.

Возможно, это одна из причин возникновения побочных эффектов от прививок. Что дает дополнительный аргумент антипрививочникам.

Но, по свидетельству экспертов, действительно тяжелые реакции на вакцину встречаются крайне редко.

cor1 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Современные прививки более безопасны, чем их предшественники. Каждая побочная реакция после вакцинации, а тем более осложнение от прививки обязательно фиксируются, проводится расследование, — сказала Елена Малинникова. — Очень многие родители связывают вакцинацию с недомоганиями, появившимися у ребенка в этот же день. Но побочные реакции возникают только на пятые-десятые сутки после введения препарата. Небольшая температура, некоторые катаральные явления — это нормальная реакция организма. Тяжелые поражения возникают в одном случае на миллион.

Однако, по ее словам, протективный иммунитет, который создает двукратное вакцинирование, сохраняется на протяжении 15–25 лет. После этого часть привитых могут снова стать восприимчивы к заражению. Да, они перенесут корь легче, чем непривитые. Но всё же имеет смысл сдать анализ на антитела и, если их не окажется, пройти ревакцинацию. По ОМС ее можно сделать до 35-летнего возраста, а группы риска прививают до 55 лет.

Стопроцентный объем

В Минздраве говорят, что вакцин от кори закупается достаточно. В 2018 году ведомство обеспечило 100% объема от утвержденной потребности субъектов (1 489 263 дозы).

В 2019 году уже заключены госконтракты на поставку моновакцины от кори — 1 630 876 доз — и дивакцины (для профилактики кори и паротита) — 3 697 524 доз.

cor3 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пока в России не производится самая удобная — трехвалентная — вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи. А она нужна, чтобы маленькому ребенку делать не две-три инъекции, а одну.

Такой препарат разработан и прошел клинические испытания. НПО «Микроген» подало документы на его регистрацию в Минздрав.

— Я надеюсь, что к концу марта – апрелю 2019 года процедура регистрации будет завершена. С учетом времени на запуск производства реально вакцина сможет дойти до потребителя в 2020 году, — сообщила «Известиям» Лидия Суханова.

По ее словам, качество отечественных противокоревых вакцин не уступает зарубежным.

— Мы ориентируемся на рекомендации ВОЗ по производству и контролю качества вакцин против кори, паротита и краснухи, — сказала она.

Однако прямых сравнительных исследований препаратов сейчас в России никто не проводит.