И в кори, и в радости: детская болезнь расползлась по регионам
В России растет заболеваемость корью: с начала года вспышки зарегистрированы в Москве, Дагестане, Владимирской области, десятки случаев выявлены во многих регионах. Сводные данные за 2019 год ведомства не афишируют, предпочитая говорить о неблагополучии в этом отношении зарубежных государств. Но наши граждане продолжают активно путешествовать и привозить корь домой. А врачи говорят, что из-за активизации антипрививочников и недостаточной вакцинации в начале 1990-х сейчас много людей, не защищенных от опасных детских болезней. Спасти ситуацию можно, если изменить схему вакцинации детей и тщательно исследовать, сколько в стране непривитых жителей, считают эксперты.
Новая волна
По данным Минздрава, в России в последние годы наблюдается многократный рост заболеваемости корью. Своего пика (3,23 случая на 100 тыс. населения) она достигла в 2014 году, после чего к 2017 году снизилась до 0,5, а затем снова начала расти.
В 2018 году, по статистике Роспотребнадзора, заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. Было зафиксировано 2538 новых случаев, из них 1414 — у детей до 17 лет (1,73 на 100 тыс. населения).
Точного числа заболевших корью за январь-февраль 2019 года Роспотребнадзор не называет. Вместо ответа на этот вопрос «Известий» в службе подробно рассказали, насколько в прошлом году ситуация в России была лучше, чем за рубежом. Например, на Украине (120,93 случая на 100 тыс. населения) и в Грузии (56,38).
— Мы иммунизированы лучше, чем в Европе и в бывших советских республиках, — пояснила «Известиям» главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова. — Европа несколько лет назад практически достигла элиминации вируса кори (поборола его. — «Известия»). Мое предположение, что народ там перестал активно иммунизироваться, поэтому началась новая волна.
Ситуацию в России Елена Малинникова связывает в том числе со снижением процента привитых в период распада СССР.
Она подтвердила, что в России в 2019 году продолжился рост заболеваемости.
— В Новосибирске 39 человек заболели в начале года, в Свердловской области — 17–19 случаев, в Дагестане — 20 случаев заболевания корью, — отметила она.
В Минздраве России «Известиям» сообщили, что вспышки кори (групповые случаи заболеваемости) в январе-феврале зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. В столице заболели семья с тремя детьми, пять сотрудников отеля Radisson, 24 работника строительной фирмы «Ант Япы» (мигранты, живущие в одном хостеле). В Дагестане слегли восемь воспитанников детсада «Маидат». Во Владимирской области друг друга заразили 48 цыган.
По открытым данным региональных ведомств, на середину февраля в Рязанской области корью заболел 51 человек, в Екатеринбурге зарегистрировано 35 случаев кори, в Санкт-Петербурге — девять заболевших, в Севастополе — пять человек, столько же в Симферополе, а в Курской области корь подхватили четыре человека. По сообщениям СМИ, случаи заболевания выявлены в Челябинске, в Костромской и Нижегородской областях. Однако общей картины по стране нет.
Причиной роста заболеваемости все источники в один голос называют прежде всего отказ от вакцинации.
— Наибольшая доля заболевших корью приходится на лиц, не привитых или не имевших сведений о прививках (свыше 90%), — сообщили в пресс-службе Минздрава. — В возрастной структуре заболевших корью остается высокой доля детей — 55,4%, среди которых также 90% составляют дети, не имеющие прививок против кори.
Не всё так просто
Охват прививками россиян, по данным Минздрава, составляет более 97%. Но некоторые эксперты сомневаются в корректности этих цифр.
— У нас никто не изучает, какой уровень на самом деле, — пояснил «Известиям» главный научный сотрудник Центра иммунопрофилактики Института педиатрии Национального научно-практического центра здоровья детей Владимир Таточенко. — В 1980-х годах регионы отчитывались не о проценте привитых детей, а о проценте выполнения плана по прививкам. Эти планы, конечно, занижали, чтобы результат был высокий. У меня впечатление, что сейчас похожая ситуация. Знаю по ситуации с коклюшем, что заявленных процентов привитых нет.
По национальному календарю прививок вакцинацию от кори проводят на втором году жизни ребенка, ревакцинацию — в шесть лет. Владимир Таточенко считает, что эта схема ошибочна, потому что при первой вакцинации у части детей не вырабатываются антитела. И получается, что они несколько лет остаются незащищенными.
— Обратите внимание на структуру заболеваемости корью: там большое число детей. Хотя ничто не мешает сделать ревакцинацию в полтора года, и тогда они будут надежно защищены, — сказал врач. — Ряд стран — Германия, Швейцария и другие — уже перешли на эту схему.
Сейчас стало сложнее делать прививки детям из-за множественных медицинских противопоказаний, отметила один из разработчиков вакцины от кори НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Лидия Суханова.
— Сейчас дети более ослабленные, чем десятилетия назад. Стало много аллергиков. Получается, что, если ребенок болезненный, долго тянут с прививками, а потом вводят их почти одномоментно. И организм не выдерживает такого напора, — сказала она.
Возможно, это одна из причин возникновения побочных эффектов от прививок. Что дает дополнительный аргумент антипрививочникам.
Но, по свидетельству экспертов, действительно тяжелые реакции на вакцину встречаются крайне редко.
— Современные прививки более безопасны, чем их предшественники. Каждая побочная реакция после вакцинации, а тем более осложнение от прививки обязательно фиксируются, проводится расследование, — сказала Елена Малинникова. — Очень многие родители связывают вакцинацию с недомоганиями, появившимися у ребенка в этот же день. Но побочные реакции возникают только на пятые-десятые сутки после введения препарата. Небольшая температура, некоторые катаральные явления — это нормальная реакция организма. Тяжелые поражения возникают в одном случае на миллион.
Однако, по ее словам, протективный иммунитет, который создает двукратное вакцинирование, сохраняется на протяжении 15–25 лет. После этого часть привитых могут снова стать восприимчивы к заражению. Да, они перенесут корь легче, чем непривитые. Но всё же имеет смысл сдать анализ на антитела и, если их не окажется, пройти ревакцинацию. По ОМС ее можно сделать до 35-летнего возраста, а группы риска прививают до 55 лет.
Стопроцентный объем
В Минздраве говорят, что вакцин от кори закупается достаточно. В 2018 году ведомство обеспечило 100% объема от утвержденной потребности субъектов (1 489 263 дозы).
В 2019 году уже заключены госконтракты на поставку моновакцины от кори — 1 630 876 доз — и дивакцины (для профилактики кори и паротита) — 3 697 524 доз.
Пока в России не производится самая удобная — трехвалентная — вакцина, защищающая сразу от кори, паротита и краснухи. А она нужна, чтобы маленькому ребенку делать не две-три инъекции, а одну.
Такой препарат разработан и прошел клинические испытания. НПО «Микроген» подало документы на его регистрацию в Минздрав.
— Я надеюсь, что к концу марта – апрелю 2019 года процедура регистрации будет завершена. С учетом времени на запуск производства реально вакцина сможет дойти до потребителя в 2020 году, — сообщила «Известиям» Лидия Суханова.
По ее словам, качество отечественных противокоревых вакцин не уступает зарубежным.
— Мы ориентируемся на рекомендации ВОЗ по производству и контролю качества вакцин против кори, паротита и краснухи, — сказала она.
Однако прямых сравнительных исследований препаратов сейчас в России никто не проводит.