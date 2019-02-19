Около 30 тыс. доз вакцины против кори закупят для Свердловской области

В каждом муниципалитете Свердловской области пройдут профилактические мероприятия против кори. Дополнительно в регион закупят 30 тыс. доз вакцины.

На данный момент в Свердловской области имеется 19 тыс. доз вакцины против кори. Иммунизация против заболевания будет проходить во всех муниципалитетах по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что заболеваемость корью в Екатеринбурге выросла в два раза. В основном болезнь распространялась среди детей. По данным медиков, в уральской столице на конец января 7,5 тыс. человек в возрасте до 35 лет не имели прививки от кори.

Роспотребнадзор сообщил о серьезном увеличении числа случаев завоза кори в Россию с территории неблагополучных стран в 2018 году. Заболевание было зафиксировано в 47 странах Европы.