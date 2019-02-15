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ВШЭ закроет несколько корпусов на карантин из-за кори

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Фото: Высшая школа экономики
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Несколько корпусов Высшей школы экономики (ВШЭ) планируют закрыть на карантин из-за кори. Об этом в пятницу, 15 февраля, рассказали в пресс-службе учебного учреждения.

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В университете рассказали, что пока идет ученый совет и приказ находится на стадии разработки. «Мы так понимаем, что это Хитровка и Мясницкая. Но так как комплекс зданий на Мясницкой довольно большой, то речь, наверное, не обо всех корпусах на Мясницкой. Связано с тем, что один случай кори выявлен у студента», — цитирует телеканал «360» представителя ВШЭ.

По словам заведующей лабораторией детских вирусных инфекций НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктора биологических наук Надежды Юминовой, для хорошего результата вакцинации от кори необходимо, чтобы привито было 95–98% населения. Эта тенденция прослеживается во всем мире.

При этом в России всё чаще фиксируются случаи заболевания. Вирус выявили у жителей Дзержинска и Кстова в Нижегородской области. Два случая зафиксировали в Рязанской области. Инфекцией заболели дети, которых родители не прививали из религиозных взглядов.

Ранее 15 февраля старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций, кандидат медицинских наук Ирина Фридман заявила, что единственным способом обезопасить себя от эпидемии кори является вакцинация в детском возрасте с последующей ревакцинацией.

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