Инфекционисты напомнили о единственном способе избежать эпидемии кори

Единственным способом обезопасить себя от эпидемии кори является вакцинация в детском возрасте с последующей ревакцинацией. Об этом на пресс-конференции в НСН заявила старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ «Детских инфекций», кандидат медицинских наук Ирина Фридман.

«Прививают малышей от одного года, дети с аллергией находятся в особой категории. Для них важна плановая вакцинация с большой подготовкой, чтобы не спровоцировать неправильную реакцию. Живые вакцины, как правило, не используются. У нас очень высок уровень привитости нашего населения — это 95%», — заявила медик. Фридман также напомнила, что «истоки антипрививочной кампании» находятся в Европе, и подчеркнула, что большинство противников прививок после беседы с врачами меняют свою позицию.

«Сегодня мы можем говорить об эпидемических вспышках кори, не только в России, но и в соседних странах. Основная проблема — сбои вакцинации. По данным ВОЗ необходимо прививать 95% населения, а в некоторых странах этот порог ниже 80%», — заявила доктор медицинских наук Светлана Рычкова. По ее словам, в 2017 году от кори скончались 110 тыс. человек во всем мире. В 2019 году это заболевание оказалось смертельным для 38 человек. Наиболее сложная ситуация с корью сложилась в Черногории, Грузии и Молдове.

Настоящую эпидемию кори переживают и на Украине. По данным за январь 2019 года, количество заболевших превысило 15 тыс. человек, зарегистрировано восемь случаев летального исхода. Это значительно превышает число больных в США и странах Евросоюза. В Москве заболели два человека, в Санкт-Петербурге — восемь, в Дагестане зарегистрировали 44 случая заболевания. В Европе, по данным ВОЗ, корью заболели больше 41 тыс. детей и взрослых в течение первых шести месяцев 2018 года.

Рычкова добавила, что с целью недопущения эпидемии кори в России Роспотребнадзор будет дополнительно прививать население. Она добавила, что на плановую госпитализацию детей уже принимают только с прививкой от кори.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

11 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о росте числа случаев завоза кори в Россию.