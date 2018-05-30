Корь перешла все границы

Число зараженных корью в этом году увеличилось почти в 20 раз. Среди детей показатель заболеваемости в I квартале вырос в 27,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Роспотребнадзора, большинство случаев пришлось на Москву и Подмосковье. По мнению инфекционистов, вирус мигрирует в нашу страну из стран Западной Европы и государств постсоветского пространства, в частности с Украины, из Таджикистана, Турции и Италии.

В России в I квартале этого года корью заразились 843 человека (в прошлом году — 43). Среди всего населения заболеваемость выросла в 19,5 раза, а среди детей до 17 лет –– в 27,5 раза, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия».

Заболеваемость корью росла и в 2017 году, но темпы были не такими впечатляющими, как сейчас. За весь прошлый год служба зафиксировала 721 случай, что в четыре раза больше, чем в 2016-м (178 случаев).

— В 2016-м благодаря целенаправленной работе по программе элиминации кори и краснухи в России был достигнут один из самых низких за годы наблюдения показатель, — сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Последовавший рост заболеваемости в службе объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в ряде стран Европейского региона. Молекулярно-генетические исследования показали, что некоторые варианты вируса кори были завезены в Россию с Украины, из Турции, Индонезии, Бангладеш, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда и Киргизии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, существенный рост заболеваемости корью за период с марта 2017 года по февраль 2018-го отмечен на Украине, в Италии, Румынии, Сербии, Греции и Франции.

Распространению инфекции способствовало несколько факторов. Это наличие «неиммунных к кори людей» (речь в первую очередь о тех, кому не сделали прививку), ситуации, когда врачи пропустили или поздно выявили первые случаи заболеваний, неполное и позднее проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, прежде всего иммунизации, пояснили в Роспотребнадзоре.

— В I квартале 2018 года в РФ более 80% случаев заболеваний корью пришлись на январь, на Московский регион. На сегодняшний день все меры приняты, — сообщили в службе.

Роспотребнадзор усилил работу по плановой иммунизации населения. В ведомстве сообщили, что также ведется пересмотр обоснованности медицинских отводов от вакцинации — когда от прививок отказываются, потому что есть противопоказания, подтвержденные врачами.

Рост заболеваемости в России произошел на фоне вспышки кори в ряде стран, с которыми у нашей страны наладились прочные туристические отношения, согласен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Алексей Ртищев.

Он отметил, что из государств постсоветского пространства самая тревожная ситуация сложилась на Украине. По данным минздрава этой страны, с начала года корью там заболели 15 тыс. человек. От осложнений умерли шестеро детей и двое взрослых.

Первоисточник проблемы — не защищенное прививками население, считает Алексей Ртищев. Например, на Украине в 2016 году только 31% детей были привиты от кори. В России охват достигает 95% детей, поэтому ситуацию удается держать под контролем. Однако и в нашей стране, и в странах Западной Европы проблем добавляют люди в возрасте от 20 до 35 лет. В этой группе доля непривитого населения наиболее высока.

В конце 1990-х, когда им полагалась вакцинация от кори, за границей развернулась антипрививочная пропаганда. В России в это время, с одной стороны, случился экономический кризис, а с другой — отмечалась низкая заболеваемость.

Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок, она проводится в первый год жизни ребенка, а потом еще раз — в шесть лет.

Корь — самое заразное инфекционное заболевание, не считая натуральную оспу, которую человечество победило еще в 1979 году, — рассказал «Известиям» заслуженный врач России профессор Владимир Никифоров.

— Если рядом с вами чихнул больной корью, то заболевание разовьется с вероятностью в 95%, — пояснил он.

Профессор отметил, что специфической противовирусной терапии кори не существует. Заболевший получает лекарства, которые помогают справиться с последствиями воздействия вируса на организм.

— Единственный эффективный метод профилактики — это иммунизация. Вакцина «хитрая», очень чувствительна к нарушениям условий хранения и транспортировки. Если нарушен температурный режим, то она перестает действовать и не вызовет иммунитета, — рассказал Владимир Никифоров.

В Минздраве оперативно не смогли прокомментировать причины роста заболеваемости корью и меры, которые будут приняты в связи с этим.