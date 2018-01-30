Прямой эфир

Страны Европы видят угрозу в украинцах-мигрантах из-за вспышки кори

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские страны видят угрозу в украинцах, приезжающих на заработки. Это связано со вспышкой кори на Украине. В частности, за последнее время в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши было зарегистрировано около 10 случаев заболевания корью, где двое из заболевших оказались украинцами. В связи с этим более 800 человек, имевших контакт с больными, были вынуждены сделать прививку от заболевания, сообщил санитарно-эпидемиологический инспектор Варминьско-Мазурского воеводства Януш Дзиско.

«По этой причине мы начали говорить с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из стран, где распространена корь. Мы предлагаем вам рассмотреть вопрос о вакцинации тех сотрудников, которые еще не были вакцинированы», — приводит слова Дзиско «РИА Новости».

При этом сами украинцы, которые ездят на заработки в страны Европы, утверждают, что работодатели не требуют у них сертификата о прививках. Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали у местных жителей приступ негодования в адрес граждан соседнего государства. Ситуацию раскритиковали и во Франции, где также были зафиксированы случаи заболевания корью.

Корь — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Самый эффективный метод борьбы с заболеванием — вакцинация населения. По данным Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость корью в три раза превысила уровень 2016 года. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Италии, Румынии, на Украине и в Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв вспышки кори на Украине возросло до восьми
Минздрав Украины назвал источник вспышки кори в стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017