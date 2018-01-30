Страны Европы видят угрозу в украинцах-мигрантах из-за вспышки кори

Европейские страны видят угрозу в украинцах, приезжающих на заработки. Это связано со вспышкой кори на Украине. В частности, за последнее время в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши было зарегистрировано около 10 случаев заболевания корью, где двое из заболевших оказались украинцами. В связи с этим более 800 человек, имевших контакт с больными, были вынуждены сделать прививку от заболевания, сообщил санитарно-эпидемиологический инспектор Варминьско-Мазурского воеводства Януш Дзиско.

«По этой причине мы начали говорить с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из стран, где распространена корь. Мы предлагаем вам рассмотреть вопрос о вакцинации тех сотрудников, которые еще не были вакцинированы», — приводит слова Дзиско «РИА Новости».

При этом сами украинцы, которые ездят на заработки в страны Европы, утверждают, что работодатели не требуют у них сертификата о прививках. Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали у местных жителей приступ негодования в адрес граждан соседнего государства. Ситуацию раскритиковали и во Франции, где также были зафиксированы случаи заболевания корью.

Корь — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Самый эффективный метод борьбы с заболеванием — вакцинация населения. По данным Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость корью в три раза превысила уровень 2016 года. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Италии, Румынии, на Украине и в Германии.