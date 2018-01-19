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Число жертв вспышки кори на Украине возросло до восьми

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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С начала 2018 года на Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев, вызванных корью. 

«Вчера стало известно о еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован», — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

Она отметила, что среди вакцинированных граждан Украины смертельных случаев не зафиксировано.

Ранее Супрун заявляла, что вспышка кори пришла в страну из Румынии. 

Напомним, Роспотребнадзор принял решение усилил контроль на границах РФ из-за вспышки кори в Европе и на Украине.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей.

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