Минздрав Украины назвал источник вспышки кори в стране

Вспышка кори пришла на Украину из Румынии, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

По ее словам, в Румынии, как и на Украине, существует проблема с уровнем вакцинации — единственным действующим средством против заболевания.

В ведомстве отметили, что в минувшем году в стране было зафиксировано 4 782 случая заболевания корью, причем шесть завершились летальным исходом. В минздраве уточнили, что в 86% случаев заболевшие не были привиты.

По последним данным, в настоящий момент на Украине зарегистрированы более 1,2 тыс. случаев заболевания, передает 112.ua.

Корь — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Самый эффективный метод борьбы с заболеванием — вакцинация населения.