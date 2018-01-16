Ученые назвали причину респираторных заболеваний у детей до года

Дети до года, которые только учатся ходить и большую часть времени проводят на полу, вдыхают в четыре раза больше опасных микрочастиц, чем взрослый человек.

К такому выводу ученые пришли после эксперимента, который они провели на роботизированной модели ползающего ребенка.

При воздействии механизма на ковровое покрытие из него поднимались биологические микрочастицы, которые включают в себя микроорганизмы, споры грибов и даже пыльцу.

Если они попадают на поверхность дыхательных путей, то способны вызывать аллергию или даже привести к серьезным респираторным заболеваниям, пишет Environmental Science and Technology.