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Ученые назвали причину респираторных заболеваний у детей до года

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Фото: Global Look Press/Jonathan Carlile
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Дети до года, которые только учатся ходить и большую часть времени проводят на полу, вдыхают в четыре раза больше опасных микрочастиц, чем взрослый человек.

К такому выводу ученые пришли после эксперимента, который они провели на роботизированной модели ползающего ребенка.

При воздействии механизма на ковровое покрытие из него поднимались биологические микрочастицы, которые включают в себя микроорганизмы, споры грибов и даже пыльцу.

Если они попадают на поверхность дыхательных путей, то способны вызывать аллергию или даже привести к серьезным респираторным заболеваниям, пишет Environmental Science and Technology.

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