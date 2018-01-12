Ученые выявили связь между фастфудом и ослаблением иммунной системы

Фастфуд ослабляет иммунную систему организма и способствует ожирению. Причем негативное влияние вредного питания сохраняется долгое время даже после полного отказа от него и перехода на здоровую пищу. К такому выводу пришли ученые Боннского университета после проведенного исследования.

Воспалительные процессы различного типа начинают развиваться быстрее, что может привести к инфарктам, инсультам, артериосклерозу, сосудистым заболеваниям и к появлению диабета второго типа.

Специалисты провели следующее исследование: посадили мышей на так называемую западную диету с высоким содержанием сахара и жира, но с низким числом пищевых волокон. В ходе эксперимента у грызунов по всему телу развились обширные очаги воспаления. Подобная картина наблюдается чаще всего при заражении опасными бактериями.

Также было установлено, что из-за калорийного и жирного питания страдают и гены, отвечающие за размножение.

Острое воспаление у животных прошло, после того как в течение четырех недель они получали продукты со специальным зерном. Однако даже после такого срока реабилитации в клетках иммунной системы всё еще были активны многие из активированных во время употребления фастфуда генов. Причина этого кроется в так называемом датчике быстрого питания в клетках иммунной системы.

Врожденная иммунная система имеет память, показали проведенные исследования. По словам руководителя Института врожденного иммунитета Боннского университета Айкке Лаца, защитные системы организма остаются после заражения в режиме тревоги, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на новую атаку.

Такой же эксперимент ученые провели и на людях. В исследовании приняли участие 120 человек. Выяснилось, что их иммунитет тоже перезапустил программу. Основным виновником этого стал ген, считывающий различные сигналы из внешней среды, пишет Утро.ru.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала в интервью «Известиям», что в России четверть взрослого населения страдает ожирением. В связи этим на вредных продуктах могут появиться черные метки.