У повара ресторана в Пскове подозревают корь

В Пскове сотрудницу одного из ресторанов госпитализировали с подозрением на корь, врачи не связывают этот случай с зафиксированными ранее в городе.

По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука, диагноз пока не подтвержден, при этом есть основания предполагать, что факт заражения корью и не подтвердится. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Скорее всего, данный случай не связан с выявленным ранее заболеванием у 16-летнего подростка. Однако медики не исключают, что пациентка могла пересечься с мальчиком в транспорте.

Жители Пскова уже прошли массовую вакцинацию от кори в связи с тем, что заболевание было подтверждено у подростка. До госпитализации мальчик в течение трех дней ездил на городском автобусе № 6. Прививки поставили сотрудникам транспорта, учащимся школы и всем желающим, кто мог пересечься с больным в транспорте.