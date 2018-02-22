Россиян предупредили о вспышке кори в Европе

Роспотребнадзор предупредил о резком росте заболеваемости корью в европейских странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По последним данным, в 2017 году число случаев заражения корью в Европе составило 21 тыс. Этот показатель вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом.

«В текущем году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине», — отметили в Роспотребнадзоре.

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения, сообщили, что наибольшее число заболевших было зафиксировано Румынии –– 5,56 тыс. случаев, на втором месте Италия — 5 тыс., на третьем Украина, где корью заболели 4,7 тыс.



Роспотребнадзор призвал российских граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

21 февраля портал iz.ru сообщил, что в 22 субъектах России зафиксировано превышение эпидемических порогов по гриппу. При обследовании более 5,9 тыс. человек, доля зараженных составила 40,4%.