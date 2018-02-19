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Жителей Пскова массово прививают от кори из-за заболевшего ребенка

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Более 100 жителей Пскова привили после того, как у ребенка, вернувшегося с лечения из Москвы, была диагностирована корь.

Ученик коррекционной школы был госпитализирован 16 февраля. Все его соседи уже привиты. Кроме того, ведется вакцинация остальных учеников школы. Всего за выходные прививки поставили 119 жителям города, уточняет «Псковская лента новостей».

До госпитализации мальчик в течение трех дней ездил на городском автобусе № 6. Водителям и кондукторам уже поставили прививки, также врачи просят пройти вакцинацию пассажиров, так как вероятность заражения очень высока.

Корь характеризуется высокой температурой тела, воспалением слизистых оболочек полости рта и дыхательных путей, также на теле появляется сыпь. Симптомы могут проявиться через 2–3 недели после заражения.

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