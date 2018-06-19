Очаг без бактерии

Ученые ФМБА России разрабатывают первую отечественную вакцину от холеры, основанную на рекомбинантных (искусственно созданных) белках. Ее основное преимущество перед существующими аналогами — более высокий уровень безопасности. В стране периодически случаются локализованные вспышки этого заболевания, к тому же россияне активно посещают неблагополучные по этой инфекции государства, а надежной защиты от нее не существует. Вакцина же является эффективным профилактическим средством.

Вакцину от холеры разрабатывает Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА России (ГосНИИ ОЧБ). В отличие от традиционных вакцин она будет создана без использования фрагментов живой бактерии. В ее состав входят рекомбинантные белки, вызывающие иммунный ответ организма.

— Рекомбинантная вакцина содержит искусственно созданный аналог человеческого белка, — пояснил «Известиям» член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев. — Специфический иммунитет работает по системе «ключ-замок». При первичном контакте с патогеном или, как в нашем случае, белком, аналогичным белку патогена, происходит распознавание и последующее формирование иммуноглобулинов, способных при повторном контакте сразу распознавать такой «патогенный ключ» и своевременно активировать защиту. Если специфических антител нет, то формирование иммунного ответа «с нуля» отнимает драгоценное время, и вирус или бактерия могут победить.

В ГосНИИ ОЧБ с помощью генной инженерии искусственно создали «ключи» на основе части белка бактерии таким образом, чтобы иммунитет отреагировал и начал вырабатывать распознающие их иммуноглобулины без введения патогена. Это важно, потому что любая, даже ослабленная субстанция (в составе вакцины с обезвреженной бактерией или ее фрагментами), имеет много разных белков и метаболитов, которые могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Например, тяжелые формы аллергической реакции, артрит и т.п., особенно если у человека подавлен иммунитет. Таким образом, использование рекомбинантной вакцины позволяет получить эффективную защиту при гораздо большей безопасности.

— Холера — это болезнь грязного водоема, — рассказал Андрей Симбирцев. — Если она попала в воду, то может заразиться большое число людей.

По его словам, особую опасность представляют мутировавшие штаммы (например, Эль-Тор), поскольку они активнее вырабатывают токсины, хорошо адаптируются к окружающей среде и более устойчивы к терапии антибиотиками. Единственная возможность защититься — профилактическая вакцинация, отметил ученый.

Холерой может заболеть любой человек, но особенно опасна она для детей (выше вероятность летального исхода). У зараженных наблюдаются сильная рвота и понос, организм быстро теряет воду и человек умирает от последствий обезвоживания.

Ученые рассчитывают, что новую вакцину можно будет применять всем, в том числе детям, людям с хроническими заболеваниями.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой, от 20 тыс. до 140 тыс. случаев заканчиваются летальным исходом. Эндемические очаги располагаются в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. Особенно тяжелая ситуация в Африке, также до сих пор не взята под контроль вспышка на Гаити. В Россию холера заносится из-за рубежа и попадает в водоемы со сточными водами. Кроме того, некоторые популярные туристические направления (Египет, Индия, ряд экзотических стран) находятся в зоне риска заражения.

— Сейчас в нашей стране нет очагов заражения холерой. Но люди постоянно привозят инфекцию из-за границы. По данным исследования проб из водоемов, штаммы холеры в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах обнаруживались в 30 субъектах РФ. Поэтому необходимо иметь возможность защитить как можно больше граждан, — считает Андрей Симбирцев.

Россия пока не производит собственную вакцину от холеры. В ГосНИИ ОЧБ «Известиям» пояснили, что ВОЗ разрешены к использованию три зарубежные вакцины длительного действия (при двукратном введении). Есть и кратковременные «туристические» прививки. Недостаток всех этих препаратов в том, что они содержат частично обезвреженный, но по сути живой патоген и другие примеси, способные оказать негативное воздействие на детей и ослабленных взрослых.

Появление отечественной вакцины важно и для защиты россиян, и для помощи странам, где образуются очаги инфекции, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

— Вспышки холеры бывают в Йемене, Ираке, Афганистане, Индии, Доминиканской Республике, на Кубе, Гаити и во многих других странах. Победить холеру очень трудно. Поэтому необходимо прививать тех, кто туда отправляется. Это могут быть туристы, военные, дипломаты и другие граждане. Если у нас наладить производство собственных вакцин от холеры, в перспективе мы сможем помочь и себе, и этим странам, — отметил эксперт.

Полный цикл производства новой вакцины можно обеспечить на базе НИИ. Препарат прошел пилотные исследования, которые дали обнадеживающий результат. Начались доклинические исследования. Клинические испытания еще предстоят.