В России разрабатывают вакцину от наркомании

Российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов. При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. В будущем разработчики предполагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании.

Разработка вакцины против опиатной зависимости ведется в Национальном научном центре (ННЦ) наркологии — головном учреждении Минздрава соответствующего профиля. Об этом рассказала «Известиям» директор центра Татьяна Клименко. К опиатам, в частности, относятся морфин, героин, метадон, а также кодеинсодержащие вещества.

— Во всем мире пытаются разработать вакцину, которая защитит человека от зависимости от опасных веществ. В Америке создается антиникотиновое средство, а в нашем институте сотрудники лаборатории иммунохимии разрабатывают вакцину против опиатов. Пройден уже очень серьезный этап, — пояснила Татьяна Клименко.

В создаваемом препарате будут содержаться антитела к наркотикам. Это особые белки, формируемые клетками иммунной системы.

— Как правило, чтобы получить защитные антитела, производные морфина соединяют с белком. За рубежом такие вакцины разрешены. Но в России запрещено, чтобы в состав вакцины входили наркотические вещества, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Ася Берзина. — Мы пошли по другому пути.

Ученые создают конъюгаты наркотика с белком — гибридные молекулы из двух компонентов с разными свойствами. Их вкалывают животным. Таким образом получают первичные антитела. Затем эти первичные антитела вкалывают другому животному — и получают вторичные.

— Цель действия этих антител — связать наркотик в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела, — пояснила Ася Берзина.

Для вакцины будут использованы антитела, полученные из лошадиной крови. Как показали испытания на животных, иммунитет сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину нужно вводить повторно.

Как пояснили разработчики, избранная методика полностью соответствует требованиям российского законодательства. В случае успешных испытаний выбранный подход позволит создавать препараты, способные защищать не только от опиатной, но и от других зависимостей.

Если испытания пройдут успешно, исследователи предполагают что такую вакцину можно вводить подросткам в качестве превентивной меры.

— Например, это можно делать начиная с возраста 12–13 лет, – пояснила Татьяна Клименко.

Над созданием подобных «прививок от наркомании» трудятся ученые во многих странах. Проблема наркозависимости остается очень актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 48 млн наркоманов.

В январе этого года американские ученые заявили, что близки к созданию вакцины против кокаиновой зависимости.

— Чисто гипотетически можно заставить иммунную систему вырабатывать антитела, способные узнавать и «обезвреживать» опиоиды до попадания в мозг. Один из вариантов — «сшить» опиоиды с более крупными иммуногенными молекулами, например белками вирусов, — отметила научный сотрудник Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Анна Варижук.

Однако далеко не все наркологи считают такой подход верным.

— Любая попытка решить проблему наркотиков с помощью другого химического вещества не соответствует самой природе человека, его готовности себя разрушать при определенных обстоятельствах. Термин «биопсихосоциодуховное заболевание» уже не вызывает дискуссий. Эффективны только те методы, которые охватывают все эти сферы, — считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Учредитель региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина уверена, что в случае успеха разработка будет полезна.

— Опиаты — очень опасные наркотики, раскрученные в массовой культуре, — напомнила она.

Врач-реаниматолог Сергей Сенчуков считает, что полностью заблокировать действие любых опиатов химическими средствами нельзя.

— В человеческом организме есть и внутренние опиаты, и если рецепторы не будут их воспринимать, человек просто умрет, — отметил врач.

Например, к таким веществам относятся эндорфины — гормоны, отвечающие за ощущение счастья.