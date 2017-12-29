Заболеваемость наркоманией упала до минимума

Заболеваемость наркоманией в России достигла исторического минимума — 11,1 нового случая на 100 тыс. населения. Упало до рекордно низкого и число наркоманов на учете. В Минздраве полагают, что это результат грамотной госполитики. В последние годы наркологическую службу модернизировали, а потребителей запрещенных веществ стали направлять на лечение, а не в тюрьму. Также наркотики вышли из моды у подростков.

По данным Минздрава, в прошлом году в стране 16,3 тыс. человек оказались на диспансерном учете с «впервые в жизни установленным» диагнозом «наркомания». Заболеваемость по итогам прошлого года (они подводятся только сейчас) составила 11,1 нового случая на 100 тыс. населения, рассчитали в Росстате. Это минимальный показатель с 2003 года, когда его начали фиксировать. Тогда он составлял 15,9 случая на 100 тыс. населения. Он вырос до максимума (20,7 случая) в 2007 году, а затем снижался до 2013 года (до 12,6). Далее заболеваемость увеличилась в 2014 году (до 14,5) и снизилась в 2015-м (до 14,1).

Всего на учете, по данным на прошлый год, состояло 259,5 тыс. больных наркоманией, зафиксировал Минздрав. Это также минимальный показатель с 2003 года. Тогда в стране числилось 326,6 тыс. «официальных» наркоманов.

В Минздраве напомнили, что «с 2014 года в отношении наркопотребителей введена замена уголовного наказания возможностью пройти лечение и реабилитацию».

— В 2016 году в связи с решением суда на амбулаторное лечение направлено 12,8 тыс. больных наркоманией, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что за последние пять лет в России прошла «масштабная модернизация наркологической службы». Создано 20 реабилитационных центров и 118 реабилитационных отделений.

— В сфере борьбы с наркоугрозой всё более актуальными становятся вопросы профилактики наркологических расстройств, раннего выявления пациентов с этими заболеваниями или риском их развития, санитарно-гигиеническое просвещение населения и повышение мотивационного уровня к ведению здорового образа жизни, — заключили в ведомстве.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что уменьшение числа новых больных — результат совместной работы Министерства здравоохранения, силовых структур и наркологов.

— Политика государства направлена на снижение этих показателей. Например, с конца 2013 года введено тестирование на потребление наркотиков в образовательных учреждениях. Подростки — самая уязвимая категория. Стоит отличать наркоманов от тех, кто только начал единично принимать наркотики. Наша задача обнаружить вторых как можно раньше, чтобы не допустить их переход в категорию заболевших наркоманией, потому что она лечится гораздо сложнее, — пояснил эксперт.

Он отметил, что нынешние старшеклассники меньше интересуются наркотиками, чем их сверстники 10 лет назад.

Эксперт Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Ханыков критически отнесся к официальной статистике. Он отметил, что выявлять больных стало сложнее, потому что в обществе наметился переход от опиумных наркотиков (например, героина) к стимулирующим (например, амфетамину). По его словам, опиумные наркоманы видны сразу, вторая же категория — это люди, которые несколько раз в месяц «для мозговой деятельности» (как они считают) потребляют стимулирующие препараты и не видят в этом ничего страшного.

— Эту категорию людей сложнее отследить из-за длительности периода перехода в заболевание. Поэтому, вероятно, статистика такая позитивная, — полагает Виктор Ханыков.

Ранее «Известия» писали о том, что россияне отказываются и от бытовых наркотиков — сигарет и алкоголя. Распространенность курения в прошлом году снизилась на 39%, а заболеваемость алкоголизмом сократилась на 36%, зафиксировал Роспотребнадзор.