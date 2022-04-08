Модульный бизнес: тысячи россиян отдохнут летом в глэмпингах

К старту летнего сезона в России планируют построить более 50 глэмпингов — быстровозводимых модульных отелей — на 2,5 тыс. мест, сообщил «Известиям» зампред правительства Дмитрий Чернышенко. На это выделят 4 млрд рублей. Пилотным регионом для запуска проекта, вероятно, станет Крым, затем программу распространят на другие популярные у туристов территории, рассказали в комитете Госдумы по туризму. Это позволит людям сэкономить на летнем отдыхе, поскольку высоких цен в традиционных отелях юга страны на фоне ажиотажного спроса избежать не получится, отмечают эксперты.

Удержит цены

Правительство выделит на программу создания временных средств размещения — кемпингов, глэмпингов и автокемпингов — 4 млрд рублей, сообщил «Известиям» зампред правительства Дмитрий Чернышенко. На эти средства к началу летнего туристического сезона планируется построить более 50 быстровозводимых модульных отелей на 2,5 тыс. номеров. В них смогут отдохнуть тысячи россиян.

— В предстоящем летнем туристическом сезоне мы ожидаем повышенный спрос на отдых внутри страны в связи с закрытием многих зарубежных направлений. Приоритет [при возведении кемпингов и глэмпингов] будет отдаваться тем субъектам, где ожидается ажиотажный спрос — это южные регионы, близкие к морю. Отбор регионов будет проходить на конкурсной основе , — отметил Дмитрий Чернышенко.

Наиболее вероятно, что пилотным регионом проекта станет Крым, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Затем программу масштабируют на все территории с туристическим потенциалом, в том числе Дальний Восток, Хакасию, Алтай, Байкал.

Модульный бизнес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Цель проекта — резкое и быстрое увеличение в России мест размещения туристов. Сейчас на внутреннем туристическом рынке спрос сильно превысит предложение, и от подорожания отелей на юге страны уйти не удастся, — заметил он.

В этой ситуации единственный государственный инструмент, который сможет уравновесить спрос и предложение, — это увеличение количества средств размещения на популярных курортах, продолжил Сангаджи Тарбаев.

— Поскольку на капитальное строительство времени у нас нет, принято решение сделать ставку на модульные постройки формата глэмпинга, кемпинга. Интерес к ним у туротрасли был уже давно, реализовать его мешали формальности, — пояснил депутат.

Ранее — в конце марта — Ростуризм уже выделил на создание кемпингов и автокемпингов 700 млн рублей в рамках грантовых программ поддержки туристического бизнеса в 2022 году. Максимальная сумма гранта из средств федерального бюджета на один проект составит 4,65 млн рублей. При этом предприниматель должен вложить в него не менее 30% собственных средств.

Модульный бизнес Фото: ТАСС/Александра Мудрац

— Ростуризм уже завершил прием заявок и прорабатывает упрощенную процедуру доведения субсидий. Количество заявок в итоге многократно превысило ожидания, — отметил Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос «Известий».

Финансирование в размере 4 млрд, о котором объявлено 7 апреля, выделяется сверх этих 700 млн.

Не хуже отеля

Глэмпинг — это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. В отличие от классических кемпингов, глэмпинги оборудованы туалетом и ванной комнатой с горячей водой. Туристы отдыхают на полноценных кроватях, а не в спальных мешках. Внутри глэмпингов есть вся необходимая мебель. Сам термин появился от слияния слов «гламурный» и «кемпинг».

Возводимые средства размещения должны соответствовать единым стандартам — в них будут соблюдены все условия для комфортного проживания, заметил Сангаджи Тарбаев.

Модульный бизнес Фото: ТАСС/Максим Киселев

— Их строительство занимает не больше трех месяцев. И это самодостаточные, всесезонные места размещения, — сказал он.

В целом план правительства по созданию кемпингов и глэмпингов — отличная новость. Но в столь короткий срок возвести полсотни таких объектов может быть сложно, считает директор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

— До старта летнего сезона осталось полтора месяца, а этап строительства, как правило, занимает два– три месяца. Это сопряжено с выбором участка земли, с проектированием. Затем нужно подвести коммуникации, электричество, — сказал он «Известиям».

В то же время потребность в модульных гостиницах действительно высока, и если в этом году возвести инфраструктуру не успеют, она будет очень востребована и через год, уверен Вадим Мамонтов. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых в России вырос кратно. Особенно увеличился интерес к путешествиям в дикую природу, пояснил он.

По словам Дмитрия Чернышенко, в России наступила эра ренессанса внутреннего туризма.

Модульный бизнес Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Сейчас мы видим десятикратный потенциал роста. У нас в национальном проекте более скромные цели, но к такому росту мы будем стремиться. Это технически возможно, потому что 60% наших граждан даже не пользуются внутренними программами передвижения, даже в соседние регионы, — прокомментировал он «Известиям».

Правительство будет работать над этим, заключил Дмитрий Чернышенко.