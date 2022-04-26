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Более 400 человек пострадали от клещей в Тюменской области

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На территории Тюменской области от клещей пострадали 411 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число присасываний клещей зафиксировано в Тюмени и Тюменском районе – 159 случаев. Далее идет Ишим и Ишимский район — 66 случаев. В Заводоуковском районе за помощью обратились 22 человека, в Абатском районе — еще 18. Из общего числа пострадавших 111 — дети, пишет Megatyumen.ru.

Сезон активности клещей стартовал 30 марта. За это время случаи присасывания отмечены во всех муниципалитетах области, но заболевших энцефалитом или боррелиозом среди пострадавших нет.

Как отмечает портал «Наш город», все непривитые граждане, которые обратились за медпомощью, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Всего, по данным на 25 апреля, прививки от энцефалита сделали 54 тыс. человек, из которых почти 14 тыс. — дети.

В целом обращаемость пострадавших от укусов клещей за помощью не превышает средних многолетних значений.

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