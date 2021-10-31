Пасторальная тема: как развивается сельский туризм

Власти Мурманской области рассмотрели законопроект, направленный на поддержку сельского туризма. Ранее в этом месяце его добавили в список приоритетных направлений развития еще несколько регионов. Как это может помочь в решении социально-экономических проблем и на какие направления сельского туризма стоит обратить внимание уже сейчас — в материале «Известий».

Как регионы развивают сельский туризм

В Мурманской области впервые рассмотрели законопроект о поддержке сельского туризма — на днях на заседании комитета областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу депутаты обсуждали изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства.

В ряде регионов подобные инициативы уже были одобрены. Так, в октябре депутаты Мособлдумы приняли закон, который предусматривает внесение сельского туризма в список приоритетных направлений развития туризма в регионе. До этого к ним относились только социальный, детский и самодеятельный туризм.

Будут развивать сельский туризм и в Башкирии. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Госсобрания республики, проект соответствующего закона принят в первом чтении. Теперь сельский туризм войдет в число приоритетных направлений развития туризма в республике.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе, государственная поддержка приоритетных проектов в сфере туризма осуществляется в следующих формах: льготного налогообложения инвесторов, участвующих в реализации приоритетных проектов в сфере туризма; предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации приоритетных проектов в сфере туризма, права пользования землей, другими природными ресурсами, объектами недвижимости, находящимися в государственной собственности республики, на льготных основаниях; принятия и реализации государственных программ республики, предусматривающих полное или частичное финансирование развития внутреннего, въездного, социального, детского и самодеятельного туризма, в том числе для людей пожилого возраста и инвалидов.

С 1 января 2022 года приоритетные направления развития туризма дополняются сельским туризмом и в Саратовской области.

— Сейчас мы вводим определение. Пока его нет — нет поддержки, а когда оно есть, мы можем дальше совершенствовать нормативно-правовую базу, для того чтобы это направление развивать, — объяснила в разговоре с «Известиями» депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Между тем, отметила она, в Саратове уже есть энтузиасты, активно развивающие сельский туризм в регионе. Это, например, село Лох, куда приезжают восстанавливать храм Архангела Михаила и наслаждаться всеми прелестями сельского туризма, например местной сельхозпродукцией, рассказывает Литневская.

Что касается федерального уровня, законопроект, который регламентирует развитие сферы сельского туризма в России, был принят Госдумой еще в июне. Согласно документу, под сельским туризмом подразумевается «туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек», с целью отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, знакомства с работой сельхозпроизводителей. А уже в июле этот закон подписал президент России Владимир Путин.

Куда ехать любителям сельского туризма

Часто агротуризм и сельский туризм считают одним и тем же, однако это не совсем так, отметил в разговоре с «Известиями» президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

— Сельский туризм — это все виды туризма на сельских территориях, включая агротуризм. А агротуризм — это туризм, связанный непосредственно с сельским хозяйством, то есть с растениеводством и животноводством, — объяснил он.

На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее востребованных направлений сельского туризма, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма Тарас Астахов. Например, в этом списке особое место занимают музеи-усадьбы.

— Объекты сельского туризма, которые находятся на сельской территории, как минимум на четверть — это объекты, которые вообще не связаны с сельским хозяйством, это именно музеи и усадьбы. Вторых, конечно, гораздо меньше, а вот музеев немало: это и музеи нематериального наследия, музеи песни, балалайки и так далее — они направлены на интерпретацию исторического культурного наследия и превращения какой-то истории именно в экскурсионную программу.

Пасторальная тема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одними из самых востребованных являются объекты, построенные на базе сельхозпредприятий. Как правило, туристов завлекают либо экскурсиями на сельхозпредприятие, либо продукцией с фермы или из подсобного хозяйства, продолжает собеседник «Известий».

— Есть объекты, которые создаются иностранцами, то есть это иностранцы, которые по разным причинам приезжают в Россию, кто-то женится, кто-то хочет найти свои корни, но приезжают они именно на ПМЖ. Таких объектов немного, но они хороши тем, что их владельцы всегда знают, что делать, потому что они приносят культуру сельского туризма, которая уже давно в Европе развита. На их примере есть чему поучиться. По моим подсчетам, их порядка 2% от всего количества.

Особым спросом пользуются и просто гостевые дома, находящиеся в сельской местности, указывает Астахов.

Немало в сельском туризме и перспективных направлений, которые только набирают обороты в России.

— Очень интересное направление — это наблюдение за природой, так называемая тихая охота — это никоим образом не связано с нанесением ущерба, не надо никого убивать или охотиться. Например, через специальные кордоны, которые позволяют безопасно наблюдать за представителями дикой природы, теми же медведями, косулями и так далее. Люди за ними наблюдают, фотографируют, возможны также контактные форматы, допустим, в национальных парках, где специалисты приручают животных и можно безопасно с ними поближе контактировать, — отмечает Тарас Астахов. — Также очень перспективны активности эконаправленности, это пешие, велосипедные, конные тропы по каким-то интересным местам с опорой на сельскую инфраструктуру — там, где можно остановиться поесть, что-то посмотреть.

Как превратить село в туристический центр

Самое главное в деле дальнейшего развития сельского туризма в стране — это информационная поддержка, уверен специалист. В качестве положительного примера в этом смысле он приводит опыт Европы, где есть специальные люди, которые приходят на сельскую территорию, смотрят и советуют, что можно превратить в экскурсионную программу в той или иной деревне. Затем они помогают делать программу, и село превращается в туристическое место.

— Люди в селах хотят и могут чем-то заниматься, но даже если они слышат про сельский туризм, они не знают, как это сделать. Информационная составляющая — очень мощный элемент поддержки. Одни финансы не решают всего, надо понимать, что делать, — считает Астахов. — Кроме того, когда человек что-то сделает, нужно раскрутить эти маршруты на уровне региона и продвигать, чтобы люди знали, что есть такое село и есть такая программа.

Пасторальная тема Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Александр Мерзлов отмечает: сельский туризм хорош тем, что он задействует все потенциалы, например, неиспользуемый дом, сарай или сеновал можно переоборудовать под ночевки туристов.

— Он значительно менее затратен, и в этом его главное преимущество, — говорит эксперт. — И самое главное, что его развивают в мире в особенно депрессивных и отсталых сельских территориях, потому что он является определенным амортизатором социально-экономических проблем.