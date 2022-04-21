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На турпродукт: Минприроды оценило потребности экотуризма почти в миллиард

Создание инфраструктуры в заповедниках и нацпарках позволит привлечь 13 млн посетителей
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Почти миллиард рублей требуется на создание туристической инфраструктуры в российских национальных парках и заповедниках. Это позволит уже в 2023 году увеличить число побывавших там гостей с 10,6 до 13,2 млн, сообщили «Известиям» в Минприроды. Деньги нужны для обустройства экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха. Год от года число экотуристов растет, их поток должен быть управляем и не вредить природе, отметил глава министерства Александр Козлов. В Госдуме ко второму чтению готов законопроект о рекреации на особо охраняемых природных территориях. Принятие документа введет понятие экотуризма в правовое поле и создаст условия для его развития, считают эксперты.

Деньги на эко

Особо охраняемым природным территориям (ООПТ) для строительства объектов туристической инфраструктуры необходимо 993,2 млн рублей, сообщили «Известиям» в Минприроды. При условии привлечения этих средств в 2023 году ООПТ смогут посетить 13,2 млн туристов, прогнозируют в министерстве. Для сравнения, в 2021 году заповедники и нацпарки приняли 10,6 млн гостей. Почти 3 млн из них побывали в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике, отметили в Минприроды. Всего в России насчитывается 236 ООПТ федерального значения.

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Дополнительное финансирование необходимо для создания экотроп, автопарковок, санитарных мест и площадок для отдыха, а также строительства объектов экопросветительского туризма и закупки необходимой для этого техники, подчеркнули в ведомстве.

— Турпоток в наши заповедные территории растет, сегодня это уже 10% от общего количества путешественников по стране. Национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе, — сказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

Сейчас ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект, задача которого — заложить единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности в границах ООПТ, добавил он.

Проект вводит в законодательство отсутствующее там сейчас понятие «экотуризм» и регулирует этот вид отдыха. Предлагается установить для каждой ООПТ рекреационную емкость — максимальное число отдыхающих, которые могут посещать ее без ущерба для природы. Принятие документа позволит организовывать в охраняемых зонах маршруты для туристов, стоянки для отдыха, сделать туризм цивилизованным и максимально безопасным для окружающей среды, надеются авторы законопроекта.

На данный момент 75% турпотока приходится всего на несколько национальных парков, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом особо охраняемые природные территории, которые занимают 13,5% от площади нашего государства, — это «уникальное, не имеющее аналогов место притяжения туристов», считает он. Тем не менее при развитии экотуризма важно «обеспечить баланс между экономикой и сохранением природного наследия», подчеркнул вице-премьер.

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Законодатели регионов, где расположены популярные ООПТ, поддерживают инициативу.

— Пару лет назад мы снимали кино в природном парке «Ергаки» Красноярского края, и я заметил, что не только его руководство, но и все люди, которые шли по тропе, подбирали мусор, оставленный некоторыми туристами, — рассказал «Известиям» член комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Красноярского края Денис Терехов. — Поэтому, когда мы говорим про бережное отношение к природе, это не только про выхлопы, это и про то, как грамотно организовать присутствие людей в парках и заповедниках. Чтобы они передвигались там не по стихийным и небезопасным тропам, а по определенным маршрутам, чтобы уазики не сновали по дикой территории. Необходимо организовать в заповедниках места приема пищи, сбора мусора и прочие удобства. Нужно дать возможность туристам получить удовольствие от общения с природой и при этом не навредить ей.

Опередить запрос

Кавказский заповедник принимает посетителей уже более 85 лет, при этом под туризм занято менее 2% его общей территории, отметил в беседе с «Известиями» директор заповедника Сергей Шевелев.

— Сегодня главная задача — опередить запрос на внутренний туризм, подготовиться к росту потока и при этом сохранить эталонную природу. Для этого разрабатывают предложения по краткосрочному пребыванию: турпродукты выходного дня, короткие познавательные походы и тематические сезонные экскурсии. Посещающие заповедную территорию туристы должны понимать, что ее мягкий климат, бурная растительность и лечебная атмосфера формируются в основном благодаря наличию нетронутых заповедных массивов: лесов, рек и озер, — подчеркнул он.

Поэтому развитие туризма должно быть осторожным и продуманным, считает Сергей Шевелев.

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— Это требует серьезных финансовых вложений. За 15 лет мы вложили в туристическую инфраструктуру более 200 млн рублей. При этом для посещения открыта лишь малая часть заповедника, чтобы вдохновлять людей и демонстрировать то, ради чего мы сохраняем дикие места, — отметил он.

Чтобы инвесторам было интересно вкладываться в туризм на территории ООПТ, необходимы развитая транспортная инфраструктура, сертифицированные туристические тропы, отработанный механизм оказания срочной медицинской помощи, налаженный вывоз мусора, охрана, считает инвестор парк-отеля «Кленовая роща» Руслан Вишневский.

— Сами заповедники тоже заинтересованы в организации такой деятельности, а также в том, чтобы у них была возможность зарабатывать. Например, предлагать в разрешенных местах платную рыбалку. Ну и, конечно, инвесторы берут на себя ответственность за соблюдение природоохранного законодательства, — подчеркнул он.

Туристическую инфраструктуру нужно максимально бережно вписывать в окружающую среду, не нарушая законодательство и уникальность территорий, добавил эксперт.

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