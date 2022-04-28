Врач рассказал о порядке действий при укусе ядовитой змеи

При укусе ядовитой змеи первое, что советуют сделать, — отсосать яд из раны. Однако если случайно его проглотить, то с человеком ничего не случится. Об этом в четверг, 28 апреля, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов.

«В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток», — отметил Ермолов.

Герпетолог отметил, что при укусе змеи выпускают дозированное количество яда. Важно, чтобы врачи как можно быстрее выяснили, нет ли у пациента аллергии на яд, а также на лекарственные компоненты.

Пока человек находится в сознании, его необходимо срочно реанимировать и провести детоксикацию с помощью капельниц.

До приезда врачей специалист порекомендовал принять но-шпу. Это позволит избежать болевых спазмов. Разрезать или прижигать рану при укусе не следует. И жгут, как отмечает специалист, накладывать умеет не каждый, поэтому лучше дождаться квалифицированной помощи.

В Московской области змеи уже начали отходить от зимнего сна. Главный внештатный педиатр минздрава региона Нисо Одинаева 22 апреля напомнила о правилах поведения при встрече с рептилией. Встретив гадюку, не нужно паниковать, убегать или пытаться ее прогнать и совершать любые резкие движения. Следует подождать, пока змея сама отползет. Место укуса нужно обработать антисептиком, перекисью водорода, йодом или слабым раствором марганцовки.