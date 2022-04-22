Жителей Подмосковья предупредили об отходящих от зимнего сна змеях

В Московской области змеи начали отходить от зимнего сна. О правилах оказания первой помощи в случае укуса напомнила 22 апреля главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На территории Московской области водится три вида змей: медянки, ужи и гадюки. Встреча именно с гадюкой может привести к неприятным последствиям — эта змея ядовита.

Отмечается, что большинство укусов люди получают по своей вине. По словам Одинаевой, при встрече с гадюкой не нужно паниковать, убегать или пытаться ее прогнать, потому как нельзя совершать резкие движения — следует подождать, пока змея отползет. Если же пресмыкающееся проявляет беспокойство, нужно медленно отступить и уйти.

Обоняние и слух у гадюки довольно слабые, поясняет врач, поэтому при внезапном появлении человека она может начать защищаться. В этом случае змея принимает «боевую» стойку, шипит и делает предупреждающие «броски».

Укус гадюки в большей степени опасен для ребенка, он не является смертельным, однако летальный исход вероятен в случае специфической аллергической реакции.

«Сразу после укуса можно только чуть-чуть выдавить яд из ранки. Нельзя ни в коем случае его отсасывать, так как большая вероятность его проникновения через слизистую рта», — предостерегла педиатр.

Место укуса нужно обработать антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом. Перетягивать жгутом конечность не надо — это только усилит местное воздействие яда, что может привести к некрозу.

Через 15-20 минут после попадания яда в кровь, начинает кружиться и болеть голова, появляется вялость, тошнота, одышка. Укушенному нужно обеспечить полный покой, уложив в горизонтальное положение и дав обильное питье, лучше крепкий чай. К месту укуса следует приложить что-то холодное — это замедлит распространение яда. Оказав первую помощь, следует как можно скорее доставить пострадавшего в медучреждение.