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В Госдуме призвали сделать 31 декабря выходным на постоянной основе

Депутат Госдумы Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе
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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года. С таким предложение Кравченко выступил в понедельник, 20 декабря.

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«Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверное, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными», — заявил депутат Госдумы сайту URA.RU.

Кравченко считает невозможным работать 31 декабря, так как выполнять свои трудовые обязательства в предпраздничный день сложно. Он допустил, что скоро 31 декабря официально станет выходным днем, однако достоверной информации на этот счет пока нет.

Ранее, 13 декабря, сервис «Работа.ру» опубликовал результаты опроса, который показал, что треть жителей страны (34%) не слышали о том, что последний день в этом году будет выходным.

6 декабря стало известно, что члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

По их мнению, этот день уже давно «и так нерабочий». При этом Бессараб подчеркнула, что в случае если 31 декабря станет постоянным выходным, то выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.

В сентябре пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин утвердил производственный календарь на 2022 год. Отмечалось, что отдыхать в новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января, а 1 и 2 января, выпадающие на выходные и совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

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