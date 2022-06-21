Выходные в России: как будем отдыхать на Новый год - 2023

Многие россияне еще не успели провести летний отпуск, но некоторые уже начинают планировать новогодние каникулы. В начале января традиционно много выходных. В этот период граждане предпочитают проводить время с близкими, ездить в гости к родственникам и путешествовать по заснеженной России.

Не все предпочитают брать на Новый год «горящие» туры. Люди бронируют отели, дома отдыха и туристические базы заранее, пока есть большой выбор мест и цен.

На будущий, 2023 год, производственный календарь рабочих и праздничных дней будет опубликован осенью. Пока же график выходных известен приблизительно и выглядит так: выходные — с 31 декабря 2022 года (суббота) по 8 января 2023 года (воскресенье). На работу предварительно 9 января, в понедельник.

В промежутке будет два праздника — 1 января, Новый год, воскресенье, а также 7 января, Рождество, суббота.

Как указано выше, последний день 2022 года выпадает на выходной. Поэтому 31 декабря большинство граждан Российской Федерации точно проведут не на работе, а дома в приятных хлопотах.

Органы законодательной власти неоднократно предлагали сделать 31-е выходным на постоянной основе, независимо от того, на какой день недели он приходится. На момент подготовки материала такое решение принято не было.

До Нового года – 2023 всех россиян, помимо личных отпусков, ждут еще одни длинные оплачиваемые выходные. Они будут предоставлены государством по случаю Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Подробнее о том, как в России будут отдыхать в ноябре 2022 года — в материале «Известий».

Отдельно мы подготовили полный календарь нерабочих дней 2022.