Пляжная полоса: как отдохнуть на море в 2022 году

Летний отпуск большинство россиян традиционно предпочитают проводить на море. У россиян с детьми, особенно предпочитающих недорогой отдых, фаворитом всегда было Черное море. В последние годы черноморские курорты в связи с известными обстоятельствами стали популярны у самых разных слоев населения. До каких пляжей можно добраться в 2022 году и во сколько обойдется отдых на море семье с ребенком — в материале «Известий».

Крым

На дорогу в Крым поклонникам авиаперелетов в этом году придется потратить немного больше времени, чем обычно, — аэропорты юга России, в том числе Симферополя, временно закрыты. Осталось два способа добраться до полуострова — сесть за руль собственного автомобиля или купить билет на поезд.

Пляжная полоса Крымский мост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как доехать в Крым на автомобиле. Расстояние от Москвы до Симферополя составляет 1750 км и занимает около 20 часов. Если не хочется терять лишнее время на дорогу и есть возможность меняться за рулем, два водителя могут домчать до полуострова за сутки. Если торопиться некуда, а водитель в семье один, можно переночевать в Ростове-на-Дону, до него можно доехать за 12 часов. Ночевка в мотеле на окраине города, в который лучше не заезжать, чтобы не собрать все пробки, обойдется в 2–3 тыс. рублей на троих. На бензин в одну сторону придется потратить порядка 6,5 тыс. рублей, еще около 2 тыс. рублей уйдет на платные участки трассы М-4 «Дон». Путь из Санкт-Петербурга в Крым займет чуть больше времени — порядка 31 часа и 2,5 тыс. км, соответственно, обойдется немного дороже.

Реклама

Билеты на поезд из Москвы в Симферополь на семью в этом году надо покупать сразу же, как только открывается продажа на нужную дату. Сейчас свободные места рядом можно найти только в поездах, отправляющихся на курорт в середине августа. Плацкарт стоит от 4 тыс. рублей, купе — от 10,5 тыс. рублей.

Для любителей комфорта в поездах «Таврия», следующих из Москвы в Симферополь, добавили вагоны класса люкс. В каждом купе есть туалет и душ, спальное место шириной 110 см и складывающаяся верхняя полка. Купе продается полностью за 100 тыс. рублей для одного или двух пассажиров, дети до 10 лет едут бесплатно.

Пляжная полоса Отправление поезда «Таврия» из Москвы в Симферополь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цены на жилье на троих не дальше 500 м от пляжа на две последние недели июля стартуют в среднем от 50 тыс. рублей, если бронировать заранее онлайн. Но можно найти и гораздо более бюджетные варианты в частном секторе.

Цены на еду в этом году в Крыму сравнимы с московскими. Причем это касается и общепита, и продуктовых магазинов. Если не хочется или негде готовить, самый бюджетный вариант — столовая, где можно поесть рублей на 200–300. Таким образом, один семейный поход на обед обойдется примерно в 1 тыс. рублей.

В итоге, выбирая самый бюджетный вариант — проезд туда и обратно на своей машине, проживание недалеко от пляжа в гостевом доме, питание в столовой с периодическими походами в питейные заведения и покупку фруктов — семье с ребенком придется потратить на отдых в Крыму порядка 100 тыс. рублей.

Сочи

Второе популярное у россиян направление в этом году более доступно — до Сочи из Москвы можно долететь на самолете. Невозвратные билеты без багажа на троих туда-обратно в июле будут стоить от 28 тыс. рублей, возвратные с багажом — от 38 тыс. рублей.

Цены на трехместную комнату в гостевом доме не далее 500 м от моря стартуют от 20 тыс. рублей за две недели.

Пляжная полоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Цены на еду в Сочи не сильно отличаются от Крыма и Москвы — в среднем поход в столовую обойдется в 250–300 рублей на человека. При трехразовом питании, покупке фруктов, стрит-фуда на набережной и алкоголя в магазинах на еду уйдет минимум 40 тыс. рублей.

Таким образом, самостоятельная поездка в Сочи и недорогой отдых там в этом году обойдется семье не менее чем в 90 тыс. рублей.

Абхазия

Кратчайший путь из Москвы в Абхазию пролегает через Сочи, поэтому на авиаперелет на троих туда-обратно с багажом уйдут те же 38 тыс. рублей. К этому надо прибавить плату за проезд до нужного города. Расстояние от аэропорта до границы составляет 10 км, до ближайшей к границе Гагры — еще 32 км.

Вряд ли среди москвичей с детьми и багажом найдется много экстремалов, решивших сэкономить и добраться до пункта назначения на общественном транспорте. Это обойдется в пару сотен рублей на всех, однако на границе придется выйти, перейти ее пешком и пересесть на местное транспортное средство. Самый удобный вариант добраться от аэропорта до места назначения на такси. Если забронировать его заранее, машина до Гагры будет стоить порядка 2,5 тыс. рублей, до Пицунды — 3 тыс. рублей.

Пляжная полоса Отель в Гаграх, Абхазия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цены на жилье на побережье при бронировании онлайн начинаются в среднем от 20 тыс. рублей на троих на две недели , однако на месте гостей, которые готовы рискнуть, ждет гораздо более широкий выбор вариантов размещения.

Цены на еду в Абхазии более приятные, чем на предыдущих двух курортах. Завтрак в недорогих кафе и столовых на троих может обойтись в 250 рублей, обед — в 600 рублей, примерно столько же будет стоит ужин. Национальную кухню можно попробовать в пацхах — традиционных кафе, где подают мамалыгу, хачапури, лобио, шашлык, жареное мясо, соленья. Поход в такое заведение будет стоить ненамного дороже.

В итоге, отправившись в отпуск с ребенком в Абхазию, можно уложиться примерно в 75 тыс. рублей.

Грузия

Грузинское направление в последние месяцы стало чрезвычайно популярным, при том, что количество авиаперевозчиков резко сократилось. Самый очевидный и простой путь добраться на отдых в Грузию в 2022 году — через Стамбул национальным турецким авиаперевозчиком. Невозвратные авиабилеты до Батуми и обратно на вторую половину июля с багажом на троих обойдутся в 78 тыс. рублей.

Пляжная полоса Отдых на пляже в курортном городе Грузии, Батуми Фото: РИА Новости/Денис Асланов

Забронировать жилье можно заранее онлайн. Цены на размещение в гостевом доме у моря в Батуми без питания на троих стартуют от 30 тыс. рублей. Поход в недорогое кафе для местных обойдется в среднем в 800 рублей на троих.

Таким образом, семейная поездка с ребенком в Грузию летом 2022 года может обойтись примерно в 140 тыс. рублей.

Турция

К летнему сезону-2022 ситуация с перелетами в Турцию для россиян стала исправляться — «Аэрофлот» с 6 мая возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Поэтому самостоятельные путешественники, которые игнорируют пакетные туры, сейчас могут купить возвратные авиабилеты с багажом на прямой рейс из Москвы до Антальи и обратно на последние две недели июля за 95 тыс. на троих.

Номера в городских отелях, от которых можно дойти до моря пешком, на двоих взрослых с ребенком доступны онлайн по цене от 27 тыс. рублей за две недели.

Пляжная полоса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Позавтракать можно в пекарне или недорогом кафе для местных, что будет стоить порядка 500 рублей на семью, недорогой обед, а тем более ужин, уже может обойтись в сумму около 2 тыс. рублей.