Кто в лес, кто по дворцам: россияне сократили траты на отели на 21%

На майские праздники россияне потратили на гостиницы и дополнительные услуги в них на 21% меньше денег, чем годом ранее, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс». Лидерами по тратам туристов стали Москва и Санкт-Петербург, а не Краснодарский край, как в прошлом году. При этом альтернативой завтракам в постель с видом на море стал активный отдых с минимумом затрат: эксперты отметили резкий — от 63 до 271% — рост продаж палаток и других товаров для походов.

Сократили траты

В первые 10 дней мая россияне потратили на оплату гостиничных услуг на 21% меньше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , сообщили «Известиям» эксперты ресурса «Чек Индекс» (обрабатывает данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс). Речь идет как о проживании, так и о дополнительных опциях — питании, спа-процедурах, прокате инвентаря и т.п. В количественном выражении падение продаж составило 12%.

Сократились и средние траты на одну «гостиничную» покупку: они составили 3976 рублей — на 8% меньше, чем годом ранее.

— При этом больше всего гостиничных услуг на праздники приобрели в Санкт-Петербурге и Московском регионе, а Сочи оказался лишь на третьем месте. В Питере средний чек составил 10,3 тыс. рублей — на 13% ниже, чем в 2021 году, а в столице — 6 тыс. рублей (минус 10%), — отметили в «Чек Индексе».

Фактические траты туристов упали, даже несмотря на ценовую политику отелей , отметили эксперты. Так, гостиницы Москвы на майские праздники в 2022 году подняли цены на 13–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Сочи стоимость номера выросла на 7–8%, сообщил «Известиям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

— Отели Москвы и Санкт-Петербурга недосчитались гостей в период пандемии, стоимость номеров в 2020–2021 годах из-за падения спроса была ниже. Сейчас турпоток восстанавливается и цены вышли на уровень 2019 года, — пояснил он.

В среднем сутки в трехзвездочном отеле в Санкт-Петербурге на майские праздники обошлись туристам в 3,3 тыс. рублей, в Сочи — 3,5 тыс., Москве — 3,6 тыс., сообщил Сергей Ромашкин.

Несоответствие между ростом цен на проживание и снижением трат туристов объясняется тем, что отдыхающие стали выбирать более бюджетные варианты размещения и менее дорогие дополнительные услуги. «Некоторые туристы начали экономить», — констатировал эксперт.

Не морем единым

Турпоток на майские праздники в 2022 году вышел примерно на уровень 2021 года — тех, кто отказался от поездок по соображениям экономии, заместили те, кто успел купить туры на праздники в рамках программы кешбэка , отметил Сергей Ромашкин.

— Что касается направлений, то мы действительно видим большую популярность Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Кавминвод. Сочи при этом потерял в популярности 5%, Анапа и Крым — 25% , — рассказал эксперт.

Несмотря на определенный разворот интереса в сторону городского туризма, к лету восстановится поток отдыхающих и в Сочи и на другие курорты Черноморского побережья: ради возможности искупаться в море россияне уже не будут жалеть нескольких дней на дорогу поездом, считает Сергей Ромашкин.

В Альянсе турагентств России (АТА) также подтвердили данные «Чек Индекса» о лидерстве у туристов двух столиц.

— Москва и Санкт-Петербург в совокупности вышли на первое место по популярности, Краснодарский край оказался на втором. В прошлом году было наоборот. Почему так? Во-первых, туристам на юге был доступен всего один аэропорт вместо четырех. В прошлом году самолеты летали помимо Сочи в Анапу, Геленджик и Симферополь. Во-вторых, такой плохой погоды, как на эти майские праздники, в Сочи не было уже давно. Кроме того, в 2021 году некоторые туристы на эмоциях решили отправиться на Черноморское побережье после того, как объявили о закрытии Турции, — рассказал «Известиям» вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

В свою очередь, Санкт-Петербург и Москва привлекли россиян архитектурой, музеями, театрами и в целом развлечениями.

— Петербург будет популярен всё лето. Мы ожидаем, что цены на отдых там значительно вырастут — особенно в июне, в период белых ночей. Этот город заменяет россиянам экскурсионные поездки в Европу, которая сейчас фактически недоступна. Сложно попасть и в Калининград, который тоже в какой-то степени считается «русской Европой», поэтому выбор у туристов невелик, — отметил эксперт.

Москва востребована еще и потому, что в нее легко добраться почти из любой точки страны, заметил Алексан Мкртчян.

Впрочем, большинство россиян предпочли отельному релаксу возделывание грядок на собственных дачах, сообщили в «Чек Индексе». Ранее в сервисе поездок и путешествий Туту.ру «Известиям» сообщили, что 41% россиян планируют провести праздники на даче или в деревне.

Кроме того, значительно популярнее стал походный туризм, который требует минимальных затрат, добавили в «Чек Индексе».