 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня
Экономика
Набиуллина объяснила причину снижения ключевой ставки
Мир
Шольц обсудил с Зеленским переговорный процесс Украины с Россией
Туризм
АТОР сообщила о приостановке продаж зарубежных круизов россиянам
Спорт
Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян
/

Кто в лес, кто по дворцам: россияне сократили траты на отели на 21%

Одновременно резко выросли продажи товаров для походов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На майские праздники россияне потратили на гостиницы и дополнительные услуги в них на 21% меньше денег, чем годом ранее, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс». Лидерами по тратам туристов стали Москва и Санкт-Петербург, а не Краснодарский край, как в прошлом году. При этом альтернативой завтракам в постель с видом на море стал активный отдых с минимумом затрат: эксперты отметили резкий — от 63 до 271% — рост продаж палаток и других товаров для походов.

Сократили траты

Ставка на Красное: отдых в Египте на майские оказался дешевле Сочи
Как закрытие ряда южных аэропортов повлияло на цены на черноморских курортах

В первые 10 дней мая россияне потратили на оплату гостиничных услуг на 21% меньше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» эксперты ресурса «Чек Индекс» (обрабатывает данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс). Речь идет как о проживании, так и о дополнительных опциях — питании, спа-процедурах, прокате инвентаря и т.п. В количественном выражении падение продаж составило 12%.

Сократились и средние траты на одну «гостиничную» покупку: они составили 3976 рублей — на 8% меньше, чем годом ранее.

— При этом больше всего гостиничных услуг на праздники приобрели в Санкт-Петербурге и Московском регионе, а Сочи оказался лишь на третьем месте. В Питере средний чек составил 10,3 тыс. рублей — на 13% ниже, чем в 2021 году, а в столице — 6 тыс. рублей (минус 10%), — отметили в «Чек Индексе».

Кто в лес, кто по дворцам
Отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Фактические траты туристов упали, даже несмотря на ценовую политику отелей, отметили эксперты. Так, гостиницы Москвы на майские праздники в 2022 году подняли цены на 13–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Сочи стоимость номера выросла на 7–8%, сообщил «Известиям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Ряд стран объединения уже ввел заметные ограничения, а другие выдают документы в штатном режиме

— Отели Москвы и Санкт-Петербурга недосчитались гостей в период пандемии, стоимость номеров в 2020–2021 годах из-за падения спроса была ниже. Сейчас турпоток восстанавливается и цены вышли на уровень 2019 года, — пояснил он.

В среднем сутки в трехзвездочном отеле в Санкт-Петербурге на майские праздники обошлись туристам в 3,3 тыс. рублей, в Сочи — 3,5 тыс., Москве — 3,6 тыс., сообщил Сергей Ромашкин.

Несоответствие между ростом цен на проживание и снижением трат туристов объясняется тем, что отдыхающие стали выбирать более бюджетные варианты размещения и менее дорогие дополнительные услуги. «Некоторые туристы начали экономить», — констатировал эксперт.

Не морем единым

Турпоток на майские праздники в 2022 году вышел примерно на уровень 2021 года — тех, кто отказался от поездок по соображениям экономии, заместили те, кто успел купить туры на праздники в рамках программы кешбэка, отметил Сергей Ромашкин.

Кто в лес, кто по дворцам
Телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что касается направлений, то мы действительно видим большую популярность Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Кавминвод. Сочи при этом потерял в популярности 5%, Анапа и Крым — 25%, — рассказал эксперт.

Пора порадоваться: покупки туров с начала марта выросли в 2,5 раза
Бронирования путешествий по России уже вернулись на уровень 2021 года

Несмотря на определенный разворот интереса в сторону городского туризма, к лету восстановится поток отдыхающих и в Сочи и на другие курорты Черноморского побережья: ради возможности искупаться в море россияне уже не будут жалеть нескольких дней на дорогу поездом, считает Сергей Ромашкин.

В Альянсе турагентств России (АТА) также подтвердили данные «Чек Индекса» о лидерстве у туристов двух столиц.

— Москва и Санкт-Петербург в совокупности вышли на первое место по популярности, Краснодарский край оказался на втором. В прошлом году было наоборот. Почему так? Во-первых, туристам на юге был доступен всего один аэропорт вместо четырех. В прошлом году самолеты летали помимо Сочи в Анапу, Геленджик и Симферополь. Во-вторых, такой плохой погоды, как на эти майские праздники, в Сочи не было уже давно. Кроме того, в 2021 году некоторые туристы на эмоциях решили отправиться на Черноморское побережье после того, как объявили о закрытии Турции, — рассказал «Известиям» вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

В свою очередь, Санкт-Петербург и Москва привлекли россиян архитектурой, музеями, театрами и в целом развлечениями.

— Петербург будет популярен всё лето. Мы ожидаем, что цены на отдых там значительно вырастут — особенно в июне, в период белых ночей. Этот город заменяет россиянам экскурсионные поездки в Европу, которая сейчас фактически недоступна. Сложно попасть и в Калининград, который тоже в какой-то степени считается «русской Европой», поэтому выбор у туристов невелик, — отметил эксперт.

Кто в лес, кто по дворцам
туризм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Типун на язык: ФАС запретила туркомпаниям публично говорить о росте цен
Это сделано для защиты конкуренции на рынке

Москва востребована еще и потому, что в нее легко добраться почти из любой точки страны, заметил Алексан Мкртчян.

Впрочем, большинство россиян предпочли отельному релаксу возделывание грядок на собственных дачах, сообщили в «Чек Индексе». Ранее в сервисе поездок и путешествий Туту.ру «Известиям» сообщили, что 41% россиян планируют провести праздники на даче или в деревне.

Кроме того, значительно популярнее стал походный туризм, который требует минимальных затрат, добавили в «Чек Индексе».

В этом году перед майскими праздниками объем продаж туристических палаток как в денежном, так и в реальном выражении увеличился на 63%, сказали там. А на раскладные походные столы в апреле россияне потратили на 271% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022