Ставка на Красное: отдых в Египте на майские оказался дешевле Сочи

Цены на майские туры в Сочи выросли до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» представители туротрасли. Это объясняется тем, что местный аэропорт оказался единственным работающим на черноморском побережье. По стоимости Сочи обошел даже Египет: к Красному морю в отель «всё включено» на неделю можно улететь за 80 тыс. рублей на двоих, а гостиница аналогичного уровня в Сочи обойдется в 70 тыс. без перелета и только на завтраках. Между тем всё больше россиян выбирают отдых вне моря — рекордным спросом пользуется Дагестан, другие города Кавказа и Северо-Запада, рассказали туроператоры.

Подорожало до 30%

Самые популярные направления у российских туристов на майские праздники — Сочи, Египет и Турция, сообщили «Известиям» сразу несколько представителей туротрасли.

— По соотношению цена-качество на первый план выходит Египет. Теплое море сейчас только там и в ОАЭ. Но Эмираты дешевым направлением не назовешь — стоимость недели отдыха на двоих там начинается от 100 тыс., и это только с завтраками, — а вот Египет сейчас стоит даже дешевле, чем Турция, благодаря более скромному сервису, — рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Неделя в Турции будет стоить около 90 тыс. на двоих в отеле «четыре звезды» с питанием all inclusive и порядка 100 тыс. — в «пятерке». Это на 60% дороже, чем в 2019 году, продолжил эксперт. На курортах Египта неделя в хорошей «четверке» с питанием «всё включено», перелетом туда-обратно, трансфером из аэропорта и страховкой обойдется в среднем в 80 тыс. рублей на двоих.

— При этом аналогичного уровня отель в Сочи обойдется паре туристов в 70 тыс. рублей — и это без перелета и системы «всё включено», только на завтраках. Размещение в «двух-трех звездах» будет стоить порядка 40 тыс., — рассказал Алексан Мкртчян.

Ставка на Красное_1 Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

По сравнению с прошлым годом проживание в некоторых гостиницах Сочи подорожало до 30%, добавил он. Это единственный российский курорт на Черном море, куда сейчас можно попасть самолетом. Кроме того, подняли цены и отельеры соседней Абхазии — примерно на 20% по сравнению с 2021 годом.

Подорожание гостиниц в Сочи отметил и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

— По нашей информации, отели в городе на эти майские праздники подорожали в среднем на 13–14%, причем «три звезды» — на 6%, а «четверки» и «пятерки» — на 16–17%. Туристы покупают у нас именно отели, но есть еще и авиабилеты, которые год к году выросли в цене примерно на 20%, — рассказал он «Известиям».

Это подтвердили и в туристическом сервисе OneTwoTrip.

— В период с 1 по 15 мая средняя стоимость перелета туда-обратно в Сочи составляет около 15,5 тыс. рублей — это на 17% больше, чем годом ранее (13,3 тыс.). Рост связан с тем, что потоки между южными аэропортами [из-за закрытия некоторых из них] сейчас перераспределены и спрос на полеты в Сочи существенно выше, чем в начале мая 2021 года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса.

Ситуацию с подорожанием отелей «Известиям» прокомментировали в пресс-службе ФАС: служба не будет вмешиваться в вопрос установки цен.

— Действующее законодательство не предусматривает государственное регулирование цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги. Хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать их в зависимости от соотношения спроса и предложения, — сказали там.

Тем не менее ранее ФАС России совместно с Ростуризмом и Роспотребнадзором направила отельерам и туристическим компаниям разъяснение о недопустимости пересмотра цен по уже заключенным договорам, отметили в пресс-службе. То есть потребовать у клиента доплаты за уже оформленные туры и номера, ссылаясь на высокий спрос, не получится.

— По мнению ведомств, такие действия нарушают законодательство, поэтому могут повлечь за собой меры гражданско-правового или административного воздействия, — заключили в ФАС.

Куда, если не в Сочи

При этом остальные курорты Юга России цены на проживание практически не поднимали, заметил Алексан Мкртчян. Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Симферополя. Турпоток на эти курорты в майские праздники будет невысоким, потому что тратить несколько дней на поездку поездом или автомобилем россияне не хотят.

— В Крыму неделя в отеле «четыре звезды» паре туристов обойдется в 40 тыс. рублей. В Туапсе в «трех звездах» на майские праздники можно остановиться за 35 тыс., — рассказал эксперт.

По словам Сергея Ромашкина, в Крыму гостиницы подняли цены из-за инфляции еще в январе — на 7–8% и с тех пор их не меняли. Тогда же в Анапе, Туапсе и Геленджике размещение подорожало в пределах 10%. Снижать стоимость на фоне низкого спроса отели не планируют, поскольку «это всё равно не поможет», уверен эксперт.

Помимо черноморского побережья, на майские праздники туристы поедут и по другим направлениям. Большим спросом пользуется Кавказ, Карелия, Сибирь , сообщили «Известиям» сразу несколько туроператоров.

— Дагестан в этом году выстрелит очень сильно, мы ждем прироста на 40% по сравнению с 2021 годом. Этому региону очень повезло — там есть Каспийское море, где сезон купания примерно такой же, как и на Черном, — рассказал Алексан Мкртчян.

«Стремительный рост популярности» Дагестана отметили и в «Интуристе». Туроператор в мае впервые запустит туда чартерную программу, билеты активно покупают.