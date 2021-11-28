Пришли гости: загрузка отечественных отелей выросла

Подъем интереса к внутреннему туризму привел в 2021 году и к увеличению загрузки российских отелей. По мнению многих экспертов, наблюдается перераспределение спроса, ранее ориентированного на внешние направления. По имеющимся данным, заполняемость гостиниц была на 20% выше, чем в 2020 году. Однако не все участники рынка поддерживают оптимистичный взгляд на ситуацию. Подробности — в материале «Известий».

Выросла среднегодовая загрузка отелей

По предоставленным «Известиям» данным Radisson Hotel Group (RHG), заполняемость отелей этой сети на самых востребованных направлениях России по итогам 2021 года будет выше почти на 20%, чем в прошлом году. Цены на номера выросли при этом ориентировочно на 15%. По ожиданиям RHG, выручка номерного фонда по итогам 2021-го превзойдет предпандемийный 2019 год. Самый устойчивый рост показало сочинское направление (побережье и горный кластер Роза Хутор). В курортном Сочи гостиничная загрузка полностью восстановилась на уровне 2019 года при более высоких средних тарифах.

— Несмотря на введенные ранее ограничения, мы фиксируем рост среднегодовой загрузки на уровне порядка 30% по сравнению с прошлым годом, — сказала старший региональный директор RHG по оптимизации доходов в регионе Восточная Европа, Россия, Турция Виолетта Ромеро де Торрес. — Мы также видим тенденцию всесезонного спроса в отличие от позапрошлого года, где был более ярко выражен сезон катания в горах и пляжный отдых в летние месяцы.

В Москве и в столичном регионе средняя загрузка отелей всё же уступает 2019 году, хотя всего на 14%. Пока лучшим месяцем в этом году оказался октябрь, когда разрыв с 2019 годом составил всего 3%.

— Наибольший разрыв в загрузке по сравнению с 2019 годом наблюдался в летние месяцы, что связано с недостатком организованных туристических потоков из других стран, прежде всего из Азии, — рассказала Ромеро де Торрес. — По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем серьезный рост как в загрузке (плюс более 40%), так и в цене за счет активного развития внутреннего туризма, возросших потоков бизнес-путешественников, спроса на мероприятия, а также туристов из ближневосточного региона.

Пришли гости Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Вместе с тем в Санкт-Петербурге восстановление загрузки происходит более медленными темпами по сравнению с Москвой. На сегодняшний день по отелям, расположенным в центральных локациях и рядом с аэропортом, снижение составляет менее 20% по сравнению с 2019 годом. В гостиницах, имеющих большие площадки для проведения конференций и деловых мероприятий, разрыв немного выше, уточняют в RHG.

— Это связано с большей зависимостью города от международного туристического потока и крупных конгрессных мероприятий, — объясняет Ромеро де Торрес. — Самый большой разрыв в загрузке по сравнению с 2019 годом, как и в Москве, пришелся на летние месяцы, в связи с отсутствием туристических групп, особенно из Китая и других стран.

В RHG отмечают, что восстановление происходит довольно быстро, хотя неравномерно, так как «центрально расположенные небольшие отели смогли заместить недостающий спрос внутренним туризмом, в то время как крупные конгресс-отели пока еще в стадии восстановления из-за недостатка мероприятий».

Неравномерность загрузки гостиничных комплексов по всей стране отмечают и в Ростуризме.

— Так, курортные территории в этом году демонстрируют рост показателей к 2019 году, — сообщили «Известиям» в ведомстве. — А в некоторых регионах, например, в крупных городах, где загрузка отелей зависит от делового и въездного туризма, а также от проведения массовых спортивных и культурных мероприятий, показатели сейчас отстают на 15–20% от допандемийного уровня. На показатели также существенно влияет фактор сезонности. Выше всего загрузка в отелях 4–5 звезд.

В Сочи и в Казань

Всплеск интереса к внутреннему туризму в 2021 году может свидетельствовать о том, что у россиян не оказалось существенной альтернативы для путешествий, предполагает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

— В допандемийном 2019 году мы могли полететь в любую точку мира, — говорит Валерий Трушин. — В 2021 году путешествовать в другие страны достаточно проблематично. Прежде всего, не все страны готовы принимать туристов ввиду эпидемиологической обстановки. Кроме того, путешествие в другую страну достаточно проблематично в сегодняшних реалиях — нужно заботиться о паспортах вакцинации, визах, которые закончились, ПЦР-тестах, карантинах и так далее.

Однако, как считают некоторые эксперты, пока преждевременно говорить о восстановлении туристической активности по всей России.

— В целом данных о «всплеске» туризма на рынке нет. Скорее речь идет о перераспределении того спроса, который ранее был ориентирован на внешние направления в сторону внутренних, — говорит старший директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко.

По данным Ростуризма, в первом полугодии турпоток на внутренних направлениях составил 49 млн человек, что на 5% ниже, чем в 2019 году. С учетом ограничений, связанных с мерами по сдерживанию распространения пандемии COVID-19, сложно прогнозировать восстановление рынка внутреннего туризма до показателей 2019 года или их превышение. В лучшем случае, по итогам года сохранится отставание на те же 5%, полагает Марина Мережко. При этом и о каком-либо восстановлении въездного туризма также не может быть и речи — по данным Пограничной службы РФ, за 9 месяцев 2021 года число иностранных граждан, въехавших в страну с целью туризма, составило порядка 175 тыс. человек, двумя годами ранее — 4,3 млн человек.

Пришли гости Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фактор закрытых гостиниц еще в 2020 году мотивировал россиян на путешествия внутри страны. Многие открыли для себя, что по России можно и нужно путешествовать .

— Стали появляться чартерные рейсы не только по курортным, но и по туристическим направлениям, например, в Казань, — говорят в АО «Гостиничная компания». — Ситуация зависит от конкретного региона, и в некоторых из них рост выручки достигался не только за счет роста загрузки, но и за счет значительного роста ADR (средней дневной нормы), как это было на курортах Краснодарского края.

Участники рынка отмечают, что Сочи и Роза Хутор были популярны среди корпоративных клиентов и до пандемии. Тем не менее всё больше компаний выбирали при этом альтернативные направления, например, Турцию, Армению, Грузию.

— За время пандемии компании «соскучились» по Сочи и готовы рассматривать город как место для проведения мероприятий, — говорят в АО «Гостиничная компания». — Но на спрос со стороны компаний и индивидуальных гостей, конечно, повлияло введение требований по перечню документов, предъявляемых при заезде в гостиницы Краснодарского края (QR-код или ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течении трех дней). И нет сомнений, что Роза Хутор останется популярнейшим направлением для горнолыжного туризма.

Эксперты отмечают, что Сочи сегодня — один из самых инфраструктурно развитых курортов России, что однозначно делает его более привлекательным. Однако ценовая политика отелей сильно завышена в соотношении цена–качество. Россияне, которые уже побывали на заграничных курортах, сравнивая их с отелями той же звездности в России, не получают привычного уровня сервиса , полагают специалисты.

Столичные перспективы

Сегодня многие зарубежные компании предпочитают проводить мероприятия и тренинги в России (из-за более жестких COVID-ограничений в других странах), и Москва, конечно, в списке приоритетных направлений. Санкт-Петербург также остается востребован среди иностранных туристов. Однако это осложняет и восстановление загрузки отелей — индивидуальные туристы выбирают малые места размещения, которые очень развиты в городе и предлагают более выгодные цены.

В Cushman & Wakefield замечают, что с учетом скорректированных данных за полный год средняя цена номера по рынкам двух столиц может приблизиться к показателям 2019 года (+/- 5–7%), но существенного роста не будет.

— По загрузке результатов оставшегося до конца года периода не хватит, чтобы показатели рынка приблизились к итогам 2019 года, — говорит Марина Мережко. — По рынку Санкт-Петербурга отставание составит порядка 30% от итогов 2019 года, по рынку Москвы — порядка 20%.

Пришли гости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыдённова признает, что никто из участников рынка не сумел спрогнозировать увеличившийся спрос в области внутреннего туризма.

— Столь впечатляющие результаты курортного сегмента, к сожалению, пока что не достижимы для городских отелей, — говорит Наталья Обыдённова. — 2021-й для отелей Москвы пока на 15–20% отстает от показателей допандемийных времен.

В Гильдии малых отелей, хостелов и посуточной аренды жилья России и Российской гостиничной ассоциации не смогли ответить на запросы «Известий». Также «Известия» направили запросы на комментарий по поводу результатов 2021 года крупным гостиничным сетям.

Что год грядущий нам готовит

В 2022 году продолжит восстанавливаться международный туризм, что несомненно приведет к оттоку сегмента туристических групп и индивидуальных путешественников, а также, отчасти, и небольшого MICE (деловой туризм), полагает управляющий партнер маркетинговой компании SEA Company Андрей Шемякин. При этом существенную роль в этом сыграет включение Sputnik V в список одобренных вакцин ВОЗ.

— Высокий спрос сохранится, поскольку доля туристов и корпоративных клиентов, которые выберут внутренний туризм, достаточно высока, а инфраструктура еще совсем не развита во многих регионах, — считает Андрей Шемякин.

В АО «Гостиничная компания» отмечают, что в текущих условиях прогнозы делать сложно, так как «картинка происходящего очень быстро меняется».

— При составлении бюджетов отелей на следующий год мы предполагаем постепенное восстановление сегмента MICE-мероприятий, группового бизнеса в Москве, Сочи, Казани, — говорят в АО «Гостиничная компания». — На количество индивидуальных гостей, особенно в летнее время, может негативно повлиять фактор открытых границ и возможности поездок в Турцию, Грецию, Египет. Возможно, будут открываться другие туристические направления.

Пришли гости Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прогнозы на 2022 год зависят от того, будет ли у россиян возможность выехать за границу: будет ли достигнуто соглашение по взаимному признанию вакцин и какова будет эпидемиологическая обстановка.

— Заявленных проектов туристических кластеров по всей России в настоящее время огромное количество, однако все они пока далеки от завершения. Соответственно, в следующем году рынок, скорее всего, удержит показатели 2021 года с небольшой коррекцией в сторону роста загрузки и средней цены номера, — резюмируют в Cushman & Wakefield.