Прокатили с ветерком: в России задумались над увеличением компенсаций туристам

Существующий механизм возврата денег туристам в случае банкротства туроператора не гарантирует почти ничего — компенсация может составить всего 5% от стоимости поездки, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Из последних печальных примеров — туроператор Mouzenidis Travel. Если до 15 ноября он не продлит свое членство в федеральном реестре, без отдыха и денег могут остаться десятки тысяч человек, отметили в «Турпомощи». Над решением проблемы компенсаций путешественникам работают в Ростуризме: ведомство разыграло госконтракт почти на 7 млн рублей на оказание услуг по разработке механизмов финобеспечения ответственности туроператоров.

Греческая беда

Mouzenidis Travel — системообразующий туроператор Греции, один из крупнейших, со своими отелями и авиакомпанией Ellinair. Еще до пандемии он начал испытывать проблемы, и российские «дочки» этой компании стали заложниками ситуации: туристов из РФ не смогли принять в Греции, хотя туры они оплатили, — рассказал «Известиям» глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

— По данным Ростуризма, пострадавших клиентов «Музенидиса» — 27 тысяч, они купили туров на €18 млн (примерно 1,5 млрд рублей). На мой взгляд, реальные цифры намного больше : ведь помимо пакетных туров оператор активно продавал просто размещение в гостиницах. Но даже ущерб на 1,5 млрд — то это все равно очень большая сумма, которая не может быть возмещена через страховку и, тем более, через фонд персональной ответственности туроператора (ПО), — отметил эксперт.

Прокатили с ветерком Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Hermann Dobler

По данным единого федерального реестра туроператоров, фактический размер фонда ПО четырех занимающихся выездным туризмом юрлиц «Музенидиса» составляет чуть менее 2,9 млн рублей. Оператор застрахован в страховой компании «Тит»: московское представительство — на 50 млн рублей, региональные — на 10 млн каждое.

— Похожая история была с банкротством «Натали Турс», когда туристы вернули лишь 5% своих денег за несостоявшиеся туры. Общий ущерб тогда составил 1,2 млрд рублей — и, само собой, такой суммы на выплаты пострадавшим в фондах не было, — напомнил Георгий Мохов.

Есть ли шанс на компенсацию?

Дедлайн в истории с Mouzenidis Travel — 15 ноября. Если до этой даты компания не подаст документы на продление своего членства в федеральном реестре, то туроператор уйдет с рынка , сообщил «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

— И здесь важна формулировка ухода — если «из-за невозможности исполнения обязательств перед туристами» — то будут действовать страховки. Если же «Музенидис» просто плавно уйдет с рынка — то это нестраховой случай, выплат туристам не будет. По второй схеме уходил «Натали Турс», — напомнил он.

В Ростуризме «Известиям» сообщили, что на днях сделают заявление по ситуации с «Музенидисом», не уточнив, какое именно .

— При этом в России продолжает действовать постановление №1073 об отсрочке обязательств по выплатам туристам до конца 2021 года. Сейчас «Музенидис» на абсолютно законных основаниях пользуется этим правом, — заметил Александр Осауленко.

Продление действия этого постановления необходимо, чтобы еще больше туристов не оказались в ситуации, в которой сейчас клиенты греческой компании, подчеркнул эксперт.

Прокатили с ветерком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если этого не сделать, туроператоры начнут банкротиться десятками. А деньги туристам при этом не вернутся — нет такого механизма. Средства просто станут «подарком» для зарубежных партнеров туроператоров, которым они их перевели , — сказал глава «Турпомощи».

Он сообщил, что 11 ноября ассоциация направила второе письмо в правительство и Ростуризм с просьбой ускорить решение вопроса.

— Мы знаем, что есть поручение правительства Ростуризму подготовить предложения на эту тему. Они готовятся, и уже согласованы с рядом министерств и ведомств. Окончательный документ мы ждем не позднее конца ноября, — сказал Александр Осауленко.

Работа в направлении уже ведется. Так, «Известия» выяснили, что Ростуризм разыграл госконтракт почти на 7 млн рублей на оказание услуг «по экспертно-аналитическому сопровождению совершенствования нормативных правовых актов в сфере туризма в целях совершенствования механизмов финансового обеспечения ответственности туроператоров, создания эффективных мер защиты прав туристов и обеспечения устойчивости туристского рынка». Информация об этом содержится на портале госзакупок. Победителем конкурса стал Московский государственный юридический университет им. Кутафина (МГЮА).

«Известия» направили запрос в Ростуризм.

Системная проблема

Туристы в случае банкротства туроператора зачастую могут рассчитывать на весьма незначительные суммы. Механизма, который бы гарантировал им 100%-й возврат денег, на данный момент не существует, сказал Георгий Мохов.

— Например, два года назад обанкротился один из крупнейших европейских туроператоров Thomas Cook. Пострадавшие получили назад значительную часть своих средств, поскольку накопительный фонд этой компании существовал десятилетиями, страховка была привязана к каждому проданному туру, а не существовала «в целом». У нас в России фонд погашения убытков существует всего несколько лет, отчисления в него туроператоры стараются минимизировать. И выплат туристам в случае ЧС не хватает, — отметил глава правовой комиссии РСТ.

Он добавил, что «Музенидис», несмотря на свои ошибки, работал в правовом поле — и от печальных для туристов последствий это не уберегло.

Прокатили с ветерком Фото: Global Look Press/Transport Photo Images/Leonid Faerberg

— В частности, страхового покрытия банально не хватает на средних туроператоров, а на крупных — тем более. И изменить это нельзя: страховщики не готовы принимать на себя риски такого рода . Практически ни одна страховая компания не хочет в период пандемии страховать туроператоров. И в федеральном реестре по выездному туризму сейчас половина туристических компаний не имеет страховок, у них есть только фонды ПО, — рассказал эксперт.

По его мнению, банкротств системообразующих компаний, из-за которых пострадают тысячи людей, можно избежать с помощью санации и своевременной финансовой помощи. За рубежом этот механизм развит, а в России — почти нет. Кроме того, на туристическом рынке нужны механизмы определения финансовой устойчивости — по аналогии с банковской сферой, заключил эксперт.