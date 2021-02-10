Без лишнего Пафоса: Кипр вслед за Грецией открыл границы россиянам

Кипр возобновляет оформление туристических виз гражданам России с марта. При этом процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн-формат, а заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств. Для въезда гражданам РФ будет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сертификата о вакцинации для посещения страны будет мало. Кипр стал 54-й по счету страной, куда россияне могут ездить при выполнении определенных условий. Подробности — в материале «Известий».

При этом о возобновлении полетов пока говорить не приходится. В «Росавиации» не смогли назвать точные сроки начала продажи билетов (подробнее — в материале «Известий»). Решение о возобновлении полетов находится в компетенции оперативного штаба при правительстве РФ.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, если поездки на Кипр будут открыты на тех же условиях, как в Турцию или Арабские Эмираты, то спрос у россиян на данное направление будет высоким.

— В марте особого потока туристов не будет, потому что это низкий сезон. Реальный спрос придет начиная с мая. Хотя я не исключаю, что часть туристов, настолько соскучившихся по Средиземноморью, будут готовы поехать с марта. Всё будет зависеть от цен и условий въезда, пребывания, — отметила эксперт.

В списке стран, открывших свои границы для российских путешественников, Кипр стал 54-й страной и четвертой с начала текущего месяца. 1 февраля о допуске россиян заявила Грузия, а с 8 февраля было восстановлено сообщение по воздуху с Грецией и Сингапуром. При этом в подавляющем большинстве государств, открывших границу для россиян, существуют требования по свежим ПЦР-тестам (которые обычно нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прилета) для прибывающих. В некоторых странах, впрочем, требуется пройти карантин. Другие — как, например, Финляндия — требуют серьезных оснований для поездки. Список же государств, куда из России можно попасть прямым авиарейсом, и вовсе не велик. В прочих случаях приходится пользоваться пересадками, которые занимают до 12 часов.

Турция

Одна из первых стран, открывших границы для россиян, что неудивительно, учитывая зависимость турецкой экономики от туристов из РФ, ежегодное число которых составляет более 5 млн человек. Ограничения были сняты еще 15 июля 2020 года. Россияне могут находиться на территории Турции без визы в течение двух месяцев. Условием является отрицательный тест на COVID-19. Если же у прибывшего россиянина обнаружится температура выше 38 градусов, то он должен будет пройти еще один тест на месте. Несмотря на раннее снятие запретов, турпоток из России в Турцию в 2020 году резко сократился — средиземноморскую страну посетило только 2,13 млн российских туристов. Стамбульский аэропорт при этом стал главным перевалочным пунктом для россиян, едущих в страны, с которыми прямое сообщение не налажено.

Египет

Ограничения на приезд россиян были сняты 2 сентября 2020 года. Однако поездки в Египет осложняются тем, что на прием рейсов из России работает только один аэропорт — каирский. Как и в случае с Турцией, требуется отрицательный тест на коронавирус, впрочем, детей до шести лет эти требования не касаются. Египетские власти в сложившейся ситуации отменили платную визу для тех, кто приезжает на курорты страны.

ОАЭ

Для прибытия в Эмираты нужна справка об отсутствии коронавируса, оформленная не раньше чем за 96 часов. При этом непосредственно в аэропорту Дубая делается повторный тест бесплатно. Этот аэропорт является единственным, принимающим россиян без дополнительных условий. В случае путешествия через Абу-Даби жителям России придется пройти двухнедельный карантин. Границы были открыты 2 сентября 2020 года.

Греция

Греция допустила ограниченный поток россиян — не более 500 человек в неделю. Пока открыты лишь три аэропорта: в Афинах, Салониках и Ираклионе на Крите. По приезде нужно будет сдать еще один тест на COVID-19, после чего до получения результата находиться на самоизоляции.

Страны ЕАЭС

Казахстан, Белоруссия и Киргизия требуют заполнения анкеты и отрицательного теста на коронавирус. Максимальный срок от получения результатов до прибытия в Казахстане составляет 120 часов, в Белоруссии и Киргизии — 72 часа. При этом в Киргизию выполняется только один авиарейс в неделю. Исключением из общего правила является Армения, где после прилета жители России должны садиться на карантин в ожидании результатов.

Южная Корея

Сообщение между Сеулом и Москвой восстановлено 27 сентября 2020 года. По прилете путешественник из России проходит тест на коронавирус, после чего направляется на обязательную двухнедельную обсервацию. В отличие от прошлых лет для россиян, прибывающих в страну, вновь потребуется виза (соглашение о безвизе было расторгнуто в апреле 2020 года).