Дели в деле: Индия рассчитывает открыться для россиян летом

Индия рассчитывает, что откроется для российских туристов летом. Об этом «Известиям» заявил посол республики в России Венкатеш Варма. По его словам, все зависит от развития эпидемиологической ситуации в обеих странах. В посольстве РФ в Нью-Дели «Известиям» заявили, что стороны поддерживают контакт по этому вопросу. Москва уже начала выдавать визы всем категориям граждан Индии, включая туристов, сейчас страны определяются с «модальностями налаживания авиасообщения». 29 января индийский минтуризм заявил о разработке плана по открытию границ. Согласно предварительным переговорам, посещать страну смогут только организованные путешественники, необходим будет тест либо справка о прививке. Представители туриндустрии РФ считают, что Индия полностью откроется только к осени — когда начнется сезон.

Открытие на себя

В конце октября 2020 года, после семи месяцев режима закрытых границ, правительство Индии разрешило въезд в страну иностранным гражданам. Но прибыть можно только по деловой визе, для участия в конференциях, научных исследованиях, лечения и так далее. Дипломатам и членам официальных делегаций также разрешен въезд в страну. Туристические визы для российских граждан, равно как и для граждан других государств, Индия по-прежнему не выдает.

Однако посол страны в России Венкатеш Варма заявил «Известиям», что стороны изучают возможность открыть границы, в том числе для туристов из РФ.

— Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Как только так сразу. Ориентировочно, это произойдет летом, — отметил дипломат.

Это еще оптимистичный прогноз: в декабре прошлого года российский посол в Индии Николай Кудашев прогнозировал возвращение туристов в Индию лишь в ноябре 2021 года.

27 января Россия разрешила восстановить авиасообщение с Индией впервые с марта прошлого года. Тогда же ТАСС со ссылкой на главу представительства «Аэрофлота» в Индии Андрея Алимова сообщил, что рейсы могут возобновиться с 30 января. Однако запуск сообщения был перенесен. Газета The Times of India уточняет, что «Аэрофлот» намерен начать полеты с 14 февраля, борты будут отправляться по понедельникам и субботам.

В Росавиации не ответили на запрос «Известий». В посольстве РФ в Нью-Дели «Известиям» подтвердили, что Россия и Индия ведут переговоры по вопросу открытия границ, однако точных сроков пока нет.

— Безусловно, контакт между сторонами по этому вопросу поддерживается. При этом строить какие-либо прогнозы не беремся. Надеемся, как и многие, что решение найдется в ближайшее время, — заявили в диппредставительстве.

Там также отметили: в конце января был «запущен долгожданный процесс, который в перспективе приведет к полноценному восстановлению пассажиропотока» между РФ и Индией. Сейчас, как уточняет пресс-служба посольства, «совместно с индийской стороной предстоит определиться с модальностями налаживания авиасообщения между двумя странами».

В диппредставительстве подчеркнули: Москва, в свою очередь, возобновила выдачу виз всем категориям индийских граждан, включая туристов и студентов. Но въехать в РФ они могут только через воздушные пункты пропуска.

К осени распогодится

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, пока говорить об открытии Индии рано, поскольку не завершилась программа вакцинации. Однако каких-либо иных препон в этом вопросе нет, все зависит исключительно от эпидемиологической ситуации, уточнил эксперт.

— Но если и возобновится туризм летом, в это время года Индия — не самое востребованное направление. В летние месяцы традиционно у россиян пользуется спросом Средиземноморье. Хотя кто-то все равно поедет. Спрос на Индию начнет расти с осени, — отметил вице-президент РСТ в беседе с «Известиями».

Исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что пока переговоров на уровне игроков туриндустрии по поводу открытия Индии нет.

— Строить прогнозы в условиях ковида довольно бессмысленно. У нас пока нет официальной информации по поводу сроков открытия Индии для российских туристов, а также относительно регионов, которые откроются в первую очередь, — пояснила «Известиям» эксперт.

29 января издание Outlook Magazine India сообщило, что минтуризм страны совместно с туроператорами обсуждает условия, на которых Индия может открыться для иностранных граждан. В частности, предполагается, что разрешен будет только организованный туризм, маршрут путешествия нужно будет заранее согласовать с туроператором и принимающей компанией.

Также потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус, выданная не ранее чем за 72 часа до поездки, либо сертификат о вакцинации. Документы можно будет загрузить на сайт аэропорта Нью-Дели, либо показать непосредственно по прилете. Однако это пока предварительные планы, точных приказов минтуризм Индии не публиковал.

Между тем, 1 февраля правительство Индии утвердило бюджет на 2021/22 годы. В нем расходы на туротрасль сократились на 18%, с 2,4 млрд рупий в 2020 году до 2 млрд в 2021 году. На этом фоне местная туриндустрия начала разработку планов по скорейшему открытию Индии для иностранных туристов.

Так, директор по коммерции и маркетингу в государственной корпорации по развитию туризма Индии (ITDC) Пиюш Тивари предложил правительству внедрить ковид-паспорта для привившихся туристов. Власти идею поддержали.

Вакцинный ключ

Венкатеш Варма в беседе с «Известиями» также подчеркнул, что открытие индийских границ для туристов напрямую зависит и от хода вакцинации в обеих странах. В Индии с 2 января разрешено прививаться двумя национальными препаратами — Covishield и Covaxin. Первый — совместная разработка AstraZeneca, Оксфордского университета и индийского Serum Institute. Второй разработала национальная фармкомпания Bharat Biotech.

16 января Индия запустила масштабную вакцинацию населения страны. К 4 февраля, согласно статистике минздрава республики, прививки поставили свыше 3,7 млн человек. К июлю 2021 года правительство планирует привить свыше 300 млн, в первую очередь представителей групп высокого риска, включая медицинских и социальных работников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее посол уточнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии уже через пару недель, и ее «развертывание в стране после этого займет считаные дни».

Согласно официальной статистике индийского минздрава, сейчас ежедневная заболеваемость COVID-19 – 12,9 тыс. человек в сутки. Общее число инфицированных в Индии выросло до 10,79 млн. По этому показателю страна держится на втором месте в мире после США, где заболели 26,5 млн человек. Число погибших от вируса индийцев достигло 154 тыс.

Газета Times of India 4 февраля со ссылкой на источник, знакомый с ходом правительственных исследований, сообщила, что в Индии по меньшей мере четвертая часть от 1,4 млрд жителей страны (то есть свыше 350 млн человек) могла заразиться COVID-19. Это в 32,5 раза больше официальных данных о числе инфицированных в стране. Власти пока никак не прокомментировали публикацию.

Если Индия откроется для российских туристов летом, то она станет уже 19 страной, готовой принимать граждан РФ.