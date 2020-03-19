Им и там хорошо: помощи с возвращением из Индии попросил лишь 1% россиян

На территории Индии остаются примерно 10 тыс. россиян, преимущественно туристы. Пока за помощью в возвращении на родину в посольство РФ обратились более сотни человек, хотя их число постепенно растет, рассказал «Известиям» заведующий консульским отделом российской дипмиссии в этой стране Андрей Федоров. Относительно спокойной, несмотря на выявленные случаи COVID-19, остается ситуация в отдаленной Океании. Границы для выезда там еще открыты, а значит, российские туристы могут приобрести обратные билеты на ближайшие даты . Как пояснили «Известиям» в диппредставительствах РФ в Австралии и Новой Зеландии, об эвакуации наших граждан из этих двух стран речи пока не идет. Между тем, хотя большинство соотечественников покинули Европу, сотни россиян всё же остаются заперты в ряде стран. Самая сложная ситуация — в Черногории.

Кому надо и не надо домой

Индия, где к 19 марта было выявлено свыше 150 случаев заболевания коронавирусом при трех летальных исходах, закрыла свои границы еще 13-го числа. Официального запрета покидать пределы страны для находящихся на ее территории иностранцев не было, но многие компании сами приостановили чартерные полеты в Индию из-за падения спроса. И, как и в ряде других стран, в Индии такая ситуация привела к тому, что многие россияне, по сути, «застряли» на чужбине.

Как рассказал «Известиям» представитель российской дипмиссии в этой стране Андрей Федоров, далеко не все граждане нашей страны встают на консульский учет по прибытии в Индию, и потому данные об их количестве «сугубо ориентировочные» — по ним, в республике сейчас находятся около 10 тыс. россиян.

— Это преимущественно туристы, большая часть из них сейчас в Гоа. Некоторые живут здесь подолгу. И насколько нам известно, есть и граждане с давно просроченными визами, — пояснил дипломат.

Домой при этом рвутся отнюдь не все. По стране разбросано немало людей, прилетавших на пару недель, но решивших задержаться и просрочивших визу. Как заверяют в российской дипмиссии, в таких случаях индийские иммиграционные власти нередко демонстрируют готовность идти навстречу и продлевают визы. По очень примерным оценкам, от пяти сотен до тысячи россиян могут находиться в Индии не только с просроченными визами, но и с истекшим сроком действия загранпаспорта, и по понятным причинам они не очень настроены давать о себе знать как властям, так и представителям российского посольства.

индия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но есть и те, кто хотел бы вернуться, правда, пока не может сделать это самостоятельно — к 19 марта более ста человек обратились в посольство с просьбой о содействии в доставке на родину. Многие из них остались без обратных рейсов, поскольку некоторые авиакомпании прекратили чартерные перевозки на фоне падения спроса на туры.

— «Аэрофлот» продолжает осуществлять регулярное авиасообщение с Индией. Пока отменен только один рейс Москва–Дели–Москва из двух, так что возможность вылететь домой еще есть. Но в Индии действует правило, согласно которому прибывшие в страну чартерным рейсом могут покинуть ее тоже только чартером, — обозначил Андрей Федоров одну из главных помех для самостоятельного возвращения россиян домой.

По действующему порядку, чтобы такому иностранцу вылететь из Индии регулярным рейсом, требуется специальное разрешение местных властей, получить которое помогает посольство России. Но, как правило, процесс урегулирования формальностей занимает не один день.

— Мы продолжаем работу с компетентными органами страны с целью скорейшего комплексного решения этой проблемы. Мы обобщаем поступающие запросы, записываем граждан на случай возможной эвакуации из Индии и работаем с индийской стороной для скорейшего разрешения всех проблем и благополучного выезда всех желающих в Россию, — заверил российский дипломат.

Между тем ситуация осложняется тем, что власти страны решили с воскресенья закрыть минимум на неделю международные аэропорты Индии. Заставит ли эта новость соотечественников обеспокоиться своей судьбой, пока непонятно.

Без самовывоза

На этой неделе МИД РФ создал координационный штаб для поддержки оставшихся за рубежом россиян, которые желают вернуться домой . Теперь попавшие в сложную ситуацию граждане могут рассчитывать на круглосуточную оперативную помощь. По оценкам Ростуризма, сейчас за пределами России находятся около 100 тыс. организованных путешественников-россиян.

Как ранее сказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, больше всего наших соотечественников находятся в странах Юго-Восточной Азии — порядка 50 тыс. человек, еще свыше 20 тыс. — в Турции. Однако особых проблем с их возвращением быть не должно — они смогут приехать домой на купленных ранее рейсах. Из Европы, по его словам, практически всех россиян уже вывезли.

индия Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Впрочем, в ряде стран, с которыми авиасообщение было приостановлено, проблемы пока есть. Несколько десятков туристов по-прежнему не могут вылететь из Чехии, Венгрии, Австрии, Сербии, с Канарских островов, а также из Аргентины, Перу, Филиппин и Азербайджана.

Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Черногории. После долгих уговоров власти этой страны согласились выпустить борт «Аэрофлота» со 120 россиянами из примерно 1,8 тыс. соотечественников. Авиакомпания «Победа» сообщила 19 марта о разрешении выполнить два рейса из Подгорицы, S7 — только один рейс. Между тем у одной только «Победы» в Черногории по-прежнему нет разрешения на вывоз около 600 пассажиров, сообщил журналистам представитель авиакомпании.

Заокеания

Несмотря на предпринятые шаги по экстренной эвакуации россиян домой, из некоторых отдаленных регионов граждане РФ всё же добираются сами. Это касается, в частности, таких стран, как Австралия и Новая Зеландия — по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), там зарегистрировано 454 и 20 случаев соответственно, причем на Австралию уже приходится пять смертельных исходов.

Назвать точное число россиян в этих странах дипломаты затрудняются — там, как и в Индии, нет обязательной регистрации в загранучреждениях . Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Австралии, сейчас эти сведения собирают по всем возможным источникам — «запросили местные власти, связываются с турфирмами, рассчитывают на помощь общественных организаций соотечественников», а также «принимают звонки от находящихся в Австралии россиян на контактные телефоны посольства и генконсульства в Сиднее, которые работают круглосуточно».

индия Индийские солдаты в Сринагаре Фото: Global Look Press/Idrees Abbas

В свою очередь, по оценке посольства в Новой Зедандии, сейчас там находится несколько тысяч российских граждан, из которых основная часть проживает в стране на постоянной основе . Новозеландские власти объявили о закрытии въезда с 00:00 20 марта по местному времени (если отсчитывать по московскому, то границы закрылись в 19 марта в 14:00). Запрет касается всех иностранных граждан, за исключением медицинских работников. Покинуть обе страны пока можно.

— Также сохраняется возможность возвращения отсюда в Россию через основные пункты транзита, — сказали «Известиям» в диппредставительстве. — Посольство РФ в Новой Зеландии работает в режиме «повышенной готовности» и в случае необходимости оказывает здесь всю необходимую поддержку соотечественникам.

С аналогичной позицией выступает и представительство РФ в Австралии — там, несмотря на относительно спокойную обстановку, российских туристов призвали «поторопиться», поскольку «дальнейшее развитие событий непредсказуемо». Национальная австралийская авиакомпания «Куантас», например, уже отменила все полеты за рубеж с конца марта, подчеркнули в дипмиссии, отметив, что посольство и генконсульство будут помогать вернуться на родину всем, кому потребуется содействие.