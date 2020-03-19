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Никаких свадеб и сплошные похороны: как Италия переживает карантин

Врачи и ритуальные конторы не справляются с наплывом пострадавших от эпидемии
Фото: Global Look Press/Fotogramma/Ropi/Cozzoli
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Никаких свадеб и сплошные похороны: как Италия переживает карантин
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2020-03-18 09:02:31
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Огромное число газетных некрологов и лист ожидания на похороны в отсутствие родственников и скорбящих друзей. Таковы суровые реалии сегодняшнего дня в ряде регионов Италии, по которой эпидемия коронавируса ударила сильнее всего в Европе. На пределе сил и возможностей продолжают работать и итальянские медики: на фоне огромного числа пациентов с COVID-19 они вынуждены решать и крайне непростую моральную дилемму — кому из них дать шанс на спасение.

Лист выжидания

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В обычные времена газета L'Eco di Bergamo, выходящая в городе Бергамо, отводила на некрологи от силы пару страниц своего издания. Сейчас они «разрослись» до 10–11 полос. Как признался местной прессе главный редактор газеты, поначалу он думал оставить десятки таких последних «прости и прощай» для полос в середине и конце каждого выпуска, чтобы не усугублять и без того мрачные настроения. Но передумал. Ведь для многих итальянцев это стало единственной возможностью по-человечески проститься с родными, которых не пощадил вирус, а для Бергамо, где зарегистрировано чуть ли не самое большое число заражений в Италии, — сохранить светлую память о тех, кого уже нет.

С тех пор как всю Италию посадили на карантин, в стране, по сути, запретили похороны. Точнее, нельзя собираться на привычные для католической страны пышные траурные церемонии в церквях и на кладбищах из опасений дальнейшего распространения смертельного вируса. И в большинстве случаев провожатыми в последний путь почивших итальянцев становятся лишь двое: сотрудник похоронного бюро и священник.

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Священник
Фото: REUTERS/Remo Casilli
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— Отец моей знакомой — ему за 80 — очень долго не соглашался самоизолироваться и, как и обычно, ходил в парк и по магазинам. Только когда дочь прямо заявила ему, что при худшем развитии событий она не сможет отпеть его в церкви, он сдался и наконец засел, как и все итальянцы, дома, — рассказала «Известиям» жительница Милана Анна-Мария.

Уже к середине этой недели число умерших от лютующей в Италии эпидемии коронавируса превысило 2,5 тыс. В маленьком городке Нембро (провинция Бергамо) с населением в 11 с лишним тысяч жителей, где за весь прошлый год из жизни ушли 120 человек, только за последние две недели скончались сразу 70 горожан.

— Этого не пишут пока в газетах, но ходят слухи, что несколько похоронных бюро уже предупредили граждан о том, что гробы кончаются, — рассказала «Известиям» живущая в Милане последние пять лет россиянка Варвара.

В Бергамо пока нет никакого недостатка в гробах, заверил «Известия» официальный представитель мэра города Франческо Аллева.

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Кладбище
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

— Но мы не успеваем предавать земле все гробы, которые больницы отсылают в эти дни на кладбища, — признал он.

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Несколько дней назад городские власти перевели крематорий на круглосуточный режим работы, призвав родственников по возможности отказаться от захоронений в земле.

— Местные органы здравоохранения рекомендовали использовать кремацию для всех случаев смерти от COVID-19. Крематорий теперь никогда не останавливается, но мы всё равно не справляемся, — добавил Франческо Аллева.

Дилемма врачей

Едва справляются и врачи, работающие фактически без передышки. Чтобы помочь всем пациентам с коронавирусом, Италия вернула многих бывших докторов с пенсии, привлекла к работе студентов-медиков последних курсов и переоборудовала большинство имеющихся больниц и даже круизный лайнер под нужды инфицированных. На плечи медсестер, на которых в «мирное» время приходилось по два пациента на каждую, теперь упали сразу по пять-шесть больных.

Но это не решило проблемы с нехваткой мест в больницах и аппаратурой. За три недели в Ломбардии набралось 1135 человек, которым требовалась интенсивная терапия. Больничных коек при этом в регионе — всего 800.

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Больница
Фото: REUTERS/Policlinico Gemelli
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Недавно в городе Фиденца, расположенном недалеко от региона Ломбардия, когда медики начали свой 22-й подряд рабочий день, мэр города распорядился на 19 часов приостановить прием всех пациентов с диагнозом COVID-19. Мера была направлена на поддержание больницы в функционирующем состоянии, пояснил мэр, с сожалением признав, что из-за этого некоторые больные так и остались без помощи.

Но самое страшное, что сейчас итальянским врачам самим приходится заниматься, по сути, естественным отбором — решать, кого лечить в первую очередь. При этом порядок очередности поступления пациентов в больницу тут не играет главной роли. Несколько дней назад в итальянские больницы прислали рекомендацию отбирать для подключения к аппаратам вентиляции легких тех пациентов, у которых больше шансов выжить. То есть, как правило, более молодых, не имеющих сопутствующих заболеваний и желательно семейных — чтобы было кому ухаживать после выписки из больницы.

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Фото: Global Look Press/Fotogramma/Ropi/Cozzoli

— Даже если совсем нет шансов, надо смотреть человеку в глаза и говорить: «Всё хорошо». И эта ложь разрушает тебя изнутри, — признался итальянской газете один из докторов.

Тем не менее нация на давших клятву Гиппократа осталась не в обиде. Находящиеся на карантине итальянцы продолжают ежедневно распевать с балконов песни, чтобы выразить свою поддержку врачам и сочувствие ко всем, на чью долю выпали эти тяжелые испытания.

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