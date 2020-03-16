Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей

Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
2020-03-15 19:36:34">
2020-03-15 19:36:34
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С выявлением первых случаев передачи коронавируса внутри страны в России начался новый этап эпидемии COVID-19, считают инфекционисты. По мнению экспертов, сейчас важнее всего введение массового тестирования на новый патоген и тщательная изоляция всех его потенциальных носителей. Кроме того, нужно быть готовыми и к закрытию на карантин самых проблемных регионов. Быстрому распространению COVID-19 способствует тот факт, что молодежью эта болезнь переносится легко, а порой бессимптомно. Следующие волны эпидемии, считают ученые, могут затронуть большее число граждан, но при этом окажутся слабее.

Новый этап

За прошедшие сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19 — три в Московской области и один в Тюменской. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил Роспотребнадзор.

— В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии, — уточнили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Вирус_2
Молодой человек и девушка в медицинских масках в центре Москвы

Молодой человек и девушка в медицинских масках в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В пятницу, 13 марта, штаб объявил о первом случае заражения COVID-19 внутри страны. Передача коронавируса на территории России стала «закономерным событием», заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— Распространение вируса остановить невозможно, карантин может лишь выиграть время, — сказал он «Известиям». — Сейчас важно, что большинство стран осознали всю серьезность проблем и начали принимать меры.

Вирус_1
Пустые трибуны на стадионе «Фишт» во время матча чемпионата России по футболу между командами «Сочи»  и «Краснодар»

Пустые трибуны на стадионе «Фишт» во время матча чемпионата России по футболу между командами «Сочи» и «Краснодар»

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

Распространение инфекции на территории России вышло на новый этап, согласен и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Если речь идет уже о передаче без завозных случаев, это значит, что вирус циркулирует в стране. Сейчас самое главное — контроль всех контактных случаев, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

На дистанции

В субботу, 14 марта, премьер Михаил Мишустин создал и возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

— Наша тактика — работать на опережение. Мы действовали осторожно, но последовательно. Благодаря этому ситуацию удается держать под контролем. Но события развиваются быстро, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения, — приводит его слова пресс-служба правительства.

Необходимость создания координационного совета при уже существующем оперативном штабе была обусловлена взаимодействием разных ведомств, отметил сенатор Валерий Рязанский.

Вирус_3
Сотрудница школы №47 города Читы проводит санитарную обработку класса

Сотрудница школы №47 города Читы проводит санитарную обработку класса

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
На свой крах и риск: четверть туристов из РФ не готова отказаться от поездок
Одни считают коронавирус выдумкой, другие полагаются на тест после возвращения

— Решения оперативного штаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, постепенно наращивают масштабы работы. Они касаются уже не только медицинского профиля или санитарно-эпидемиологической обстановки, но и транспортной инфраструктуры, работы школ и так далее. И поэтому вполне естественно, что этот процесс должен возглавить уже председатель правительства, чтобы все ведомства были включены в эту работу, — сказал Валерий Рязанский.

Запретительные меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, будут ужесточаться и дальше — постепенно будет прекращаться сообщение со всеми новыми очагами инфекции, пояснил член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

— Если будет вспышка в каком-то из регионов, то, конечно, его нужно будет изолировать, как это было сделано с провинцией Хубэй в Китае, как это происходит с севером Италии, — считает он.

Вирус_4
Сотрудник скорой медицинской помощи в костюме полной химической защиты и пациент с подозрением на коронавирус на территории многопрофильного медицинского центра «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Сотрудник скорой медицинской помощи в костюме полной химической защиты и пациент с подозрением на коронавирус на территории многопрофильного медицинского центра «Новомосковский», куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8–9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

Кроме того, необходимо отменить все массовые мероприятия, включая спортивные, а условия карантина сделать более жесткими, заявил депутат.

Пристальное внимание стоит обратить на пассажиров, которые прибывают из стран, граничащих с Ираном — поток приезжающих из Азербайджана, Армении и Турции в Россию достаточно большой, а вероятность того, что они привезут коронавирус, довольно велика, добавил Валерий Рязанский.

Необходимо вводить и массовое тестирование, считает Борис Менделевич.

— Южная Корея в этом плане показывает очень хороший пример, выявляя заболевание на ранних стадиях, — сказал он. — Не знаю, насколько это реально в условиях нашей страны с огромным населением, но в любом случае необходимо наращивать темпы производства тестов на коронавирус и проверять как можно больше людей.

Вирус_5
Медицинский работник в костюме полной химической защиты во время осмотра пассажиров в зоне прилета терминала F аэропорта Шереметьево

Медицинский работник в костюме полной химической защиты во время осмотра пассажиров в зоне прилета терминала F аэропорта Шереметьево

Фото: ТАСС/Департамент здравоохранения Москвы
Дежурная аптечка: продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза
Россияне покупают лекарства из-за COVID-19

Тем временем Министерство просвещения рекомендовало школам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Минобрнауки дало такую же рекомендацию в отношении вузов: университеты должны начать дистанцироваться от студентов уже с понедельника, 16 марта.

Усилили запретительные меры и в регионах. Например, в учебных заведениях Рязанской области весенние каникулы начнутся раньше установленного срока — с 17 марта, сообщила пресс-служба правительства региона. А глава Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжение об отмене массовых мероприятий до 14 апреля. В Пензенской области с 16 марта вводится режим повышенной готовности, передала пресс-служба губернатора.

Молодость заразна

Коронавирус нового типа, как и грипп, например, постоянно мутирует, объяснил Иван Коновалов.

— Пока рано говорить, какие именно его свойства и в какую сторону меняются. Несколько месяцев — недостаточный период для принципиального изменения вируса, — сказал он, добавив, что процесс этот тем не менее уже происходит.

Вирус_6
Первый воскресный день в Риме в условиях карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19

Первый воскресный день в Риме в условиях карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19

Фото: TASS/Zuma

По словам медика, если делать прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, можно предположить, что со временем патоген ослабнет. По предварительным данным, для коронавирусов, которые передавались от животных к человеку (как, например, вызвавший вспышку атипичной пневмонии SARS), характерна постепенная потеря агрессивных свойств с течением времени.

— Коронавирус, как и грипп, содержит РНК (рибонуклеиновую кислоту), за счет чего обладает коротким циклом размножения. Чем короче этот цикл, тем больше людей заражается и передает этот вирус друг другу. И чем больше таких фактов передачи вируса, тем больше возможностей для вируса сохранять изменения, то есть тем больше мутаций и выше вероятность, что эти мутации закрепятся в структуре вируса, — объяснил он.

Вирус_7
Работа временного госпиталя для зараженных коронавирусом COVID-19 в китайском Ухане

Работа временного госпиталя для зараженных коронавирусом COVID-19 в китайском Ухане

Фото: TASS/Zuma

Тот же SARS, добавил эксперт, был гораздо агрессивнее COVID-19. С одной стороны, это хорошо, но с другой — именно это свойство способствует его более широкому распространению, потому что передача происходит от людей, у которых процесс проходит достаточно мягко. Говоря простым языком, дети, подростки и молодежь, у которых болезнь протекает практически без симптомов, передают инфекцию дальше — старшему поколению, которое страдает уже значительно сильнее.

Инфографика

Справка «Известий»

Счетчик гонконгской газеты South China Morning Post вечером 15 марта показывал, что в мире зафиксировано 159 тыс. случаев заражения COVID-19, от инфекции скончались более 6 тыс. человек. Большинство заболевших по-прежнему зарегистрировано на материковой части Китая (80,8 тыс.). На втором месте оказалась Италия (24,7 тыс.), на третьем — Иран (13,9 тыс.). Сложная ситуация сложилась также в Южной Корее (8,2 тыс.) и в Испании (7,8 тыс.).

При этом смертность в Европе приближается по показателям к КНР (3,2 тыс.): в Италии, где в четыре раза меньше инфицированных, насчитывается 1809 летальных исходов.

Страны активно пытаются пресечь распространение коронавируса и принимают всё новые запретительные меры. Так, Германия с 16 марта закрывает границу с Австрией, Францией и Швейцарией. Греция приостанавливает сообщение с Италией, Испанией, Албанией, Северной Македонией. То же самое сделали Украина и Польша, а Грузия объявила о закрытии границы с Россией. Узбекистан с 16 марта закрывает авиасообщение и автомобильное сообщение с другими странами. Китайские власти заявили журналистам, что все пассажиры, которые прибывают из-за границы, будут обязаны пройти карантин за свой счет. Австрия запретит въезд гражданам РФ, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны. В Казахстане президентским указом введен режим ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кордонавирус: страны вводят дополнительные меры против COVID-2019
Что нужно знать туристам, планируя поездки на ближайшее время
Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью
Специалисты изучают случаи повторного заражения коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020