Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью

COVID-19 может оказаться опаснее, чем считалось. Ученые предположили, что заболевание коронавирусом может переходить из активной формы в хроническую. Это основано на информации о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев. Вирус мог остаться в спящей латентной форме, так как иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Еще одна гипотеза российских специалистов связана с тем, что новый штамм мутирует с большой скоростью и люди просто не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают еще раз. Также случаи повторного заражения могут быть связаны с ошибками тест-систем, погрешность которых высока.

Хронический COVID

В феврале вышла информационная сводка Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в которой сообщалось о 195 случаях повторного инфицирования уже выздоровевших пациентов с COVID-19. Иногда заражение происходило спустя часы после сдачи тестов, которые подтверждали успешное излечение.

Это может означать, что у части заболевших иммунитет по каким-то причинам не вырабатывает естественную защиту от вируса, как это происходит у людей, перенесших другие заболевания. Или же медикам не удается полностью убить инфекцию, которая переходит в латентную форму. Как пояснил «Известям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, обычно в ходе лечения иммунная система полностью уничтожает все инфицированные клетки и нивелирует вирусы в крови. Повторные симптомы говорят о том, что вирус еще присутствует в организме человека.

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— Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме, — рассказал Павел Волчков. — Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов. Таким образом, чтобы не уничтожать сильно зараженные ткани, иммунная система выбирает вариант «совместного проживания» с вирусом.

Уже есть случаи летального исхода от так называемого повторного заражения. В начале марта появились сообщения о гибели 36-летнего жителя Уханя. Первый раз болезнь выявили 12 февраля, пациента госпитализировали. Медики зафиксировали у него незначительные симптомы и после двухнедельного курса лечения выписали. Повторно его забрали в больницу 2 марта, где он в тот же день скончался.

Сверхбыстрые мутации

Информацию о причинах того, что считается повторным заражением, необходимо тщательно исследовать, пока на этот счет нет точных данных, только гипотезы. Однако для ряда инфекций характерно длительное сохранение вируса в организме и различные места его локализации , рассказал «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

— Например, аденовирус на первых этапах заражения выявляется в слизистой ротоглотки и конъюнктивы глаз. А в финале болезни и после клинического выздоровления может присутствовать в кале на протяжении нескольких недель, — пояснил инфекционист. — Тут важен ответ на вопрос: если это повторное заражение, то оно произошло тем же штаммом или генетически отличным? Если он другой, то иммунитет, выработанный против одного вируса, может не сработать при инфицировании вторым.

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Это значит, что, возможно, лидирующих штаммов несколько или вирус демонстрирует удивительную изменчивость в рамках такой короткой по продолжительности эпидемии , считает Данила Коннов. Ученым уже известно, что патогены, особенно содержащие не ДНК, а РНК (к ним как раз принадлежит COVID-19), при самокопировании допускают большое количество ошибок. Это дает им возможность быстро мутировать, изменяясь при передаче от человека к человеку. Однако теория о сверхбыстрых изменениях генома коронавируса требует тщательного подтверждения.

Сам факт обнаружения инфекции в организме уже выздоровевших людей необязательно означает повторное заболевание. Возможно, в этом случае болезнь «затаилась» и протекает уже бессимптомно , рассказала в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова.

— Повторные случаи заражения могут быть обусловлены неспособностью человека формировать долгоживущие антитела к данному возбудителю, — сказала она. — Также это может свидетельствовать о высокой способности самого вируса мутировать. Оба предположения достаточно тревожны: если информация подтвердится, вероятнее всего, эффективность вакцинации будет невысокой, и она явно не сможет стать жестким барьером для эпидемии.

Ошибка тест-систем

Ученые допускают, что в случае повторного заражения имеет место ошибка тест-систем. Доцент Сколтеха Георгий Базыкин считает, что иммунитет, приобретенный переболевшим COVID-19 человеком, вряд ли может ослабнуть за такое короткое время .

— Гораздо более вероятной представляется техническая ошибка, — пояснил ученый. — Считалось, что произошло повторное заражение, когда присутствие вируса у пациента сначала определялось тестом, потом нет, а через несколько дней его выявляли вновь. Но чувствительность тестов не стопроцентная, и могло случиться, что он просто «не заметил» штамм.

Гипотезу об ошибках тест-систем поддерживает и завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. Хотя она не отрицает и варианта перехода инфекции в хроническую форму.

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— Такая персистирующая инфекция возможна (персистенция — это способность микроорганизмов, которые вызывают инфекцию, долго прибывать в организме человека без проявления клинических симптомов. — «Известия»), но пока не показана для коронавирусов, — отметила Ольга Карпова. — Однако первая мысль, которая приходит, — это ошибка в тестировании инфекции в этих 195 случаях повторного заражения в Китае. В любом случае ситуация требует дальнейших исследований.

Коронавирус выявлен на территории более чем сотни стран. Согласно последним данным, приведенным на сайте ВОЗ, зафиксировано 109 577 случаев заражения, 3809 человек погибли. То есть на сотню заразившихся приходится 3,5 умерших. Дальнейший рост смертности возможен, но маловероятен в условиях карантинных мер и роста эффективности лечения , сообщил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта «5-100») Станислав Отставнов.

— Вместе с тем ближневосточный респираторный синдром, также вызванный коронавирусом (MERS-CoV), менее заразен, однако при нем существенно выше смертность: 2494 случаев заражения (с 2012 года до наших дней) на территории 27 стран привело к 858 смертельным исходам (34 умерших на 100 заболевших). Поэтому в случае с COVID-19 не стоит поддаваться панике, — подчеркнул эксперт.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных. При этом он подчеркнул, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.