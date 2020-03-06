В начале марта в Сети расползлись фейковые новости о массовом заражении граждан России коронавирусом. Роскомнадзор стал блокировать сайты с этой информацией по требованию Генпрокуратуры. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых в рассылке ложных сообщений. По мнению президента Владимира Путина, фейки проникли в страну из-за рубежа. Как на самом деле обстоят дела, «Известия» спросили у врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета Александра Попова.

— Александр Федорович, сейчас активно распространяется информация о новом коронавирусе. ВОЗ признала эпидемию в Китае международной чрезвычайной ситуацией. Как вы оцениваете ситуацию в нашей стране?

— Поводов для паники нет. Во-первых, правительства Китая и других стран, в том числе России, принимают все меры по сдерживанию распространения вируса и выявлению случаев заражения.

Во-вторых, в России пока зарегистрировано всего 13 официальных случаев коронавирусной инфекции, два из них — у китайских граждан, у одного студента из Италии, остальные — наши соотечественники, выезжавшие за рубеж. Часть пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Со времен СССР эпидемиологический надзор у нас один из лучших в мире. На данный момент инфекция занесена в более чем 70 стран мира, число инфицированных быстро увеличивается, но в нашей стране оно настолько быстро не растет. Это при том, что у нас количество въехавших из очага инфекции больше, чем в других странах.

— Такое быстрое распространение вируса может говорить о новой пандемии?

— Пандемией это считать рано. Например, в ВОЗ пока не видят веских оснований, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю. Кроме того, судя по количеству заболевших и выздоровевших, на территории Китая уже наметилась тенденция к снижению заболеваемости. Между тем ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику, туристическая сфера несет потери, под угрозой срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования.

— А в чем особенность нового коронавируса? Чем он отличается от других вирусов, вызывающих ОРВИ?

— Всего существуют четыре вида коронавирусов, которые вызывают сезонные эпидемии — примерно в 10–15% от всех случаев ОРВИ. В течение года каждый житель планеты не раз встречается с разными респираторными вирусами, в том числе и коронавирусами.

Но новый штамм коронавируса (Covid-19) относят к высокопатогенным. Его генетическая последовательность сходна по меньшей мере на 70% с последовательностью короновируса SARS. Это тот вирус, который приводил к развитию атипичной пневмонии. В 2002–2003 годах число зарегистрированных случаев заболевания вирусом SARS было более 8 тыс., а летальность составляла 10%. Потом SARS сошел на нет, и с 2004 года новых случаев не было зарегистрировано. В 2012–2015 годах появился коронавирус MERS. Тогда число заболевших было чуть более 1 тыс. человек, а летальность превышала 30%.

Нынешний штамм Covid-19 отличается от всех предыдущих большей контагиозностью, но меньшей летальностью — чуть больше 2%. Примерно 80% всех случаев протекают в легкой форме с проявлениями ОРВИ. У остальных развивается пневмония, которая в 2% случаев осложняется крайне тяжелым течением.

Это еще одно отличие от сезонных ОРВИ. При заражении высокопатогенными штаммами болезнь отличается острым началом и быстрым развитием осложнений с присоединением бактериальной инфекции.

Сейчас всё мировое врачебное сообщество наблюдает за вспышкой короновируса Covid-19, изучает клинику, варианты течения и опыт лечения. Постоянно появляются новые вводные: например, что длительность инкубационного периода, по последним данным, достигает 42 дней. Как всё это скажется на профилактических мероприятиях, покажет будущее.

— А есть ли особая профилактика или лечение коронавирусных инфекций, в том числе нового штамма?

— К сожалению, нет. Предположительно, по заявлению национальной комиссии по здравоохранению Китая, от штамма Covid-19 могут помогать рибавирин, калетра, хлорохин фосфат, плазма перенесших болезнь, но доказанного лекарства нет.

— А какая сейчас ситуация по коронавирусу на Дальнем Востоке?

— На территории Приморского края ситуация спокойная. Гораздо больше беспокойства вызывает обычная для этого времени года эпидемия гриппа. Если с конца декабря в Приморье регистрировали только грипп типа В, то сейчас с равной частотой регистрируется и тип А.

Грипп типа А(H1N1), или «свиной грипп», тоже относится к высокопатогенным и продолжает циркулировать в мире. В 2009 году летальность от него в России составила 3,2%. Но сейчас этот показатель не превышает 0,1%.

— И как защититься от инфекций?

— От гриппа — прививаться каждый год. От других респираторных вирусов, которых сейчас известно более 200 видов, не существует специфической профилактики и лечения. Есть средства неспецифической профилактики для взрослых и детей: по возможности избегать контактов, чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, чаще проветривать помещения, соблюдать режим дня, высыпаться и сбалансированно питаться.

— А стоит ли принимать какие-то медикаменты?

— Есть профилактические препараты неспецифического противовирусного действия, к которым относятся, например, индукторы интерферона. Они же рекомендованы для лечения сезонных ОРВИ в сочетании с симптоматической терапией.

В отношении высокопатогенных штаммов Минздравом разработаны временные рекомендации по терапии и профилактике пандемического вируса гриппа, в которых рекомендовано сочетание противовирусных препаратов с иммуномодуляторами — индукторами интерферона.

— Сейчас часто говорят, что у таких препаратов не доказана эффективность. Вы с этим согласны?

— Включение в клинические рекомендации того или иного препарата обосновывается его доказанной эффективностью. Мы с коллегами проводили в Тихоокеанском государственном медицинском университете сравнительную оценку терапевтической эффективности лечения гриппа А(Н1N1) на большом количестве больных c использованием только прямых противовирусных препаратов — «Осельтамивира» и «Умифеновира», и этих же препаратов в комбинации с иммуномодулятором «Кагоцелом». Оказалось, что комбинация препаратов приводила к более быстрому снижению температуры и исчезновению катаральных симптомов по сравнению с монотерапией. У пациентов реже наблюдались осложнения, например развитие пневмонии — главного опасного осложнения респираторной инфекции, которое иногда приводит к летальному исходу.

Осложненные гриппозные пневмонии в основном лечат антибиотиками. Но по нашей практике применение антибиотика в сочетании с иммуномодулятором приводит к более быстрому исчезновению симптомов интоксикации и кашля. Поэтому медицинская практика вполне доказывает эффективность иммуномодуляторов для лечения и профилактики ОРВИ. Подобные препараты мобилизуют собственные иммунные силы организма, поэтому действуют более универсально и эффективны в отношении широкого спектра вирусов. Кроме того, к ним невозможно развить резистентность, как к препаратам прямого действия.

— Ходят слухи, что в противовирусных препаратах содержится компонент, вызывающий бесплодие. Что вы об этом скажете?

— Очевидно вы говорите как раз про «Кагоцел», исследования которого я упомянул только что. Я видел публикации, где этому препарату приписывают несуществующие состав и побочные эффекты. С научной точки зрения это, конечно, полный абсурд. Но обывателю легко поддаться иррациональному страху, особенно если он видит эти сообщения в соцсетях или, что еще хуже, ему пересылают их в детсадовских или школьных чатах.

— Волноваться не стоит? Всё под контролем?

— Абсолютно. Все лекарства в России находятся под строжайшим контролем Росздравнадзора. Регулятор следит за их качеством и безопасностью, мониторит побочные эффекты и в случае необходимости может приостановить действие лицензии или инициировать процесс ее аннулирования.

— Что бы вы сейчас посоветовали гражданам?

— Не поддаваться панике и не вестись на истерию и страшилки, а больше доверять официальным данным и статистике. О коронавирусе сейчас, например, распространяется много неподтвержденной информации через соцсети и чаты. Или взять уже упомянутую выше недобросовестную информационную атаку на «Кагоцел». Кому это может быть выгодно? В чьих это интересах? Точно не в наших с вами. Поэтому всех призываю помнить, что качество и достоверность источников информации должны стать ключевыми при принятии решений о собственном здоровье. Это касается всего, и эпидемий, и других заболеваний, и лекарств. Не ставьте диагнозы по Википедии. Относитесь критически ко всему, что вы видите или читаете в Сети. При любом недомогании есть простой алгоритм: идите к врачу, которому доверяете, и следуйте его рекомендациям.