Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее в этот же день стало известно о шести новых случаях заражения инфекцией в России, пять из которых выявлены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. По данным штаба, все заболевшие вернулись из Италии.

Трое госпитализированы в инфекционную больницу №1, а еще двое в больничный комплекс в Коммунарке. Все инфицированные находятся в изоляции в специальных боксах.

«Параллельно с проведением тестов велась плотная работа над установлением полного круга контактов этих пациентов. Большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа», — сообщают в штабе.

Все близкие друзья заболевших и их родственники уже обследованы специалистами. У троих из них выявлении симптомы ОРВИ. Они направлены в медучреждение. Все остальные находятся на домашнем карантине.

«По состоянию на 16:00 в обсервационном центре размещены 2 человека из числа близких контактов заболевших», —добавили специалисты.

Сообщается, что одна из госпитализированных пациенток после контакта с заболевшим посещала столичный университет. Все, кто был с ней в контакте, в том числе вся учебная группа, проходят обследование.

В оперативном штабе призывают всех граждан, вернувшимися нижеуказанными рейсами, немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение:

рейс SU 2613 20.02.2020 Милан — Москва;

рейс SU 2322 22.02.2020 Москва — Мюнхен;

рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен — Москва;

рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев — Москва;

рейс SU 2413 29.02.2020 Милан — Москва;

рейс «Уральские авиалинии» Верона — Москва 3510 29.02.2020;

рейс S7 3586 01.03.2020 Верона — Москва.

5 марта столичные власти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса.

По состоянию на 6 марта в России зарегистрировали 10 зараженных коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах.

Всего в мире зафиксировано 100 271 случаев заражения, летальных исходов — 3 408, вылечившихся — 55 988.